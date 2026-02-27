Την υπόθεση διερευνά η αρχαιολογική υπηρεσία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών στη Χαλκιδική, έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην παραλία Πολύχρονο. Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, όταν βρέθηκε ένα κρανίο στην ακτή, ενώ δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, πολίτης ενημέρωσε τις αρχές για επιπλέον οστά στο ίδιο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για την αρχική εκτίμηση, ωστόσο, η υπόθεση διαβιβάστηκε άμεσα στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Οι πρώτες αξιολογήσεις δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν συνδέονται με εγκληματική ενέργεια.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διευκρινίζουν πως το περιστατικό στο Πολύχρονο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ξεχωριστή και σοβαρή υπόθεση που διερευνάται στο Πευκοχώρι, επίσης στη Χαλκιδική. Εκεί εντοπίστηκε σορός τοποθετημένη σε σακούλες, γεγονός που έχει κινητοποιήσει έντονα τις αστυνομικές και ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

Παρότι οι δύο περιοχές βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις: στην πρώτη γίνεται λόγος για ευρήματα που φαίνεται να έχουν ιστορικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα, ενώ στη δεύτερη εξελίσσεται ποινική έρευνα.

Η αρχαιολογική υπηρεσία αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση των οστών που εντοπίστηκαν στο Πολύχρονο, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η χρονολόγησή τους. Παράλληλα, η έρευνα στο Πευκοχώρι συνεχίζεται, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.