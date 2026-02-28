Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη της Αγίας Κυράννας της Νεομάρτυρος, του Αγίου Ιωνά του Λερίου, του δια κολλύβων Θαύματος του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, ως κινητή εορτή το Σάββατο των πρώτων νηστειών και του Αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου εκ μεταθέσεως από 29 Φεβρουαρίου.

Γιορτάζουν κυρίως τα εξής ονόματα:

Θεόδωρος & Θεοδώρα + παραλλαγές:

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό

Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

Κύρα, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Ο συμβολισμός της γιορτής των Αγίων Θεοδώρων και η εκκλησιαστική παράδοση του Ψυχοσάββατου

Κάθε χρόνο η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων είναι κινητή και γιορτάζεται πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Φέτος τα Κούλουμα θα τα γιορτάσουμε την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου οπότε η μνήμη των Αγίων Θεοδώρων θα τιμηθεί το επόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστειών, γνωστό και ως Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων.

Να σημειωθεί ότι το Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων είναι άτυπο καθώς η Εκκλησία έχει δύο επίσημα Ψυχοσάββατα ανά έτος (το πρώτο για φέτος ήταν στις 14 Φεβρουαρίου και το επόμενο είναι αυτό της Πεντηκοστής στις 30 Μαΐου). Αντίστοιχης φιλοσοφίας είναι με το Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων και το Ψυχοσάββατο παραμονές του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης.



