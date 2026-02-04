«4 χρόνια χωρίς μαμά», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, από τότε που η μητέρα της Σίσσυς Χρηστίδου έφυγε από τη ζωή, έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο.

Με αφορμή την ημέρα λοιπόν η παρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την μητέρα της. Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία εμφανίζεται η ίδια σε νηπιακή ηλικία, στην αγκαλιά της μητέρας της.

«4 χρόνια χωρίς μαμά. Σε αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Υπενθυμίζεται, πως η 4η Φεβρουαρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου.