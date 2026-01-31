Το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις συναντήσεις που είχε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και τις συνομιλίες του με τους ηγέτες του ΕΛΚ, εστιάζει το νέο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Α few moments later» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, παρουσιάζοντας με το σύντομο βίντεο όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.instagram.com/reel/DULiqHJCGBa/?igsh=bzN2ZHBmenRudG0y}