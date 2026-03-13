Ο Τραμπ εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος για την έκβαση του πολέμου τοσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη σε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της G7 πως το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί». Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε την πρώτη δημόσια δήλωσή του, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Όπως σημειώνει το αμερικανό μέσο, ο Τραμπ εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος για την έκβαση του πολέμου τοσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Ωστόσο, η εκτίμησή του συγκρούεται με μια πιο σύνθετη πραγματικότητα στο πεδίο.

Το ιρανικό καθεστώς δεν έχει δείξει σημάδια επικείμενης παράδοσης ή κατάρρευσης - και τη 14η ημέρα του πολέμου κινείται για να αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, περιορίζοντας τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο παρασκήνιο

Ο Τραμπ καυχήθηκε για τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Τετάρτης, λέγοντας χαρακτηριστικά στους συμμάχους: «Ξεφορτώθηκα έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους».

Ενώ υποστήριξε ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να παραδοθεί, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν έχουν απομείνει αξιωματούχοι στην Τεχεράνη με την εξουσία να λάβουν μια τέτοια απόφαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, οπότε δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία.

Ο Τραμπ έχει χλευάσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο», ενώ είχε δηλώσει προηγουμένως στο Axios ότι ο γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα ήταν «απαράδεκτος» για τις ΗΠΑ.

Σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση την Πέμπτη, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποσχέθηκε να εκδικηθεί τους Ιρανούς «μάρτυρες» και να ανοίξει νέα μέτωπα στον πόλεμο «εκεί όπου ο εχθρός έχει μικρή εμπειρία και είναι ιδιαίτερα ευάλωτος».

Ο Χαμενεΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα συνεχίσει να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ, όπου επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια έχουν ήδη ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας φόβους για παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η κατάσταση τώρα

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ οι ηγέτες της G7 εξέφραζαν έντονη ανησυχία για τις αυξανόμενες οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

Όλοι κάλεσαν τον Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να διασφαλιστούν το συντομότερο δυνατό.

Ο ίδιος αρκέστηκε να δηλώσει ότι η κατάσταση στο Ορμούζ βελτιώνεται και ότι τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή. Το ίδιο βράδυ, τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ.

Η μεγάλη εικόνα

Σύμφωνα με πηγές του Axios, ο Τραμπ εμφανίστηκε «γεμάτος αμφισημίες και χωρίς σαφή δέσμευση» ως προς τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου. Ορισμένοι συμμετέχοντες αποχώρησαν από τη συνομιλία πιστεύοντας ότι θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ άλλοι είχαν την ακριβώς αντίθετη εντύπωση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το βασικό ζήτημα που εξετάζει είναι ο χρόνος. Δεν έθεσε συγκεκριμένη προθεσμία, αλλά υποστήριξε ότι «πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά» ώστε να αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος με το Ιράν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ένταση

Δύο αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία ανέφεραν ότι ο Τραμπ χλεύασε τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ για την αρχική άρνησή του να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για πλήγματα κατά του Ιράν.

Αφού το Ιράν άρχισε να πλήττει κράτη του Κόλπου, ο Στάρμερ άλλαξε στάση και έδωσε το πράσινο φως για «αμυντικά» πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών θέσεων.

Ο Τραμπ είπε στον Στάρμερ μπροστά στους άλλους ηγέτες της G7 ότι πλέον δεν χρειάζεται τη βοήθειά του: «Θα έπρεπε να το είχες προτείνει πριν από τον πόλεμο - τώρα είναι πολύ αργά», είπε.