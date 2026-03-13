Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές συμβάσεις ορίζουν τη μοίρα και τα συναισθήματα θάβονται κάτω από το βάρος της «τιμής», οι ήρωες συνεχίζουν να παλεύουν με τις δικές τους εσωτερικές σκιές.

Η Βενέτα μαθαίνει από τη Στεφανία τον κρυφό πόθο του Πέτρου, ενώ ο Γιάννος αρχίζει να ψάχνει όσα κρύβει στην ψυχή του, στο έκτο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:10.

Τι θα δούμε στο έκτο επεισόδιο της σειράς

Ο Ερημίτης, άνθρωπος φωτισμένος, αντιλαμβάνεται το βάρος της ψυχής του Γιάννου και τον δέχεται κοντά του.

Εκεί, ανάμεσα στα ήμερα ζώα και τη σιωπή, ο Γιάννος βρίσκει τη γαλήνη και την κάθαρση που αναζητούσε.

Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, η Μαργαρίτα προειδοποιεί τον Αράθυμο να μην εμπιστεύεται τυφλά τον Πέτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Στεφανία, προσβεβλημένη από τα σχόλια των χωρικών, έρχεται σε ρήξη με τον Πέτρο.

Σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη Βενέτα, η Στεφανία αποκαλύπτει πως ο πραγματικός, κρυφός έρωτας του Πέτρου είναι η Μαργαρίτα.

Η Βενέτα, αναστατωμένη, ζητά εξηγήσεις από τη Μαργαρίτα.

{https://www.youtube.com/watch?v=mOuCJkyLr0E}