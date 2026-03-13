Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά εις βάθος μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ:
Στο φως το σκοτεινό μυστικό…
- Το «Τούνελ» αποκαλύπτει το καλά κρυμμένο μυστικό. Το χρυσό δαχτυλίδι, κλειδί στον γρίφο...
- Το σκοτάδι διαλύεται και όσα έρχονται στο φως, κόβουν την ανάσα.
Νέες μαρτυρίες στο «Τούνελ» κουμπώνουν στα γεγονότα της ένοχης νύχτας στον Βλαχιώτη Λακωνίας.
Η Εισαγγελέας «δείχνει» τώρα την αρπαγή του εύπορου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και ζητά τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
{https://www.youtube.com/watch?v=pCILg6YrzUs}