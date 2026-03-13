Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά εις βάθος μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ:

Στο φως το σκοτεινό μυστικό…

Το «Τούνελ» αποκαλύπτει το καλά κρυμμένο μυστικό. Το χρυσό δαχτυλίδι, κλειδί στον γρίφο...

Το σκοτάδι διαλύεται και όσα έρχονται στο φως, κόβουν την ανάσα.

Νέες μαρτυρίες στο «Τούνελ» κουμπώνουν στα γεγονότα της ένοχης νύχτας στον Βλαχιώτη Λακωνίας.

Η Εισαγγελέας «δείχνει» τώρα την αρπαγή του εύπορου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και ζητά τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=pCILg6YrzUs}