Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της στυγερής δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Εντοπίστηκε ο άνδρας που επέφερε την θανατηφόρο μαχαιριά στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του χτες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ η οποία «πάγωσε» την κοινή γνώμη. Υπενθυμίζεται, πως ο νεαρός μαχαιρώθηκε πισώπλατα από ομάδα ατόμων το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την Αστυνομία η οποία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης, με το οπαδικό να είναι τα κυρίαρχο κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Οπαδός του Άρη ο φερόμενος δράστης

Όπως, μάλιστα, έγινε γνωστό πριν από λίγο, επίκειται σύλληψη του νεαρού που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parallaxi, ο δράστης ανήκει στο χώρο των οπαδών του Άρη και διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών της συμπλοκής, καθώς επίσης και την ταυτότητα των πιθανών συνεργών.

Το χρονικό της επίθεσης

Το χρονικό της επίθεσης Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή επίθεση με θύμα 20χρονομ οργανωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και φαίνεται να αποδίδεται σε οπαδικό επεισόδιο, καθώς ο νεαρός υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης. Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε νεκρός στο ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, με χτύπημα στο θώρακα που αποτέλεσμα είχε να του τρυπήσει το πνευμόνι.

Για το περιστατικό έχουν σημειωθεί τέσσερις προσαγωγές, με τις έρευνες των Αρχών να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, το θύμα φαίνεται να τρέχει μαζί με δύο φίλους του, μέχρι που σωριάζεται δίπλα σε κάδο. Έντρομοι οι φίλοι του και ένας περαστικός σπεύδουν στο πλευρό του και καλούν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας δίνοντας την υπόθεση στο τμήμα Αθλητικής Βίας, εξετάζοντας τα οπαδικά κίνητρα.

