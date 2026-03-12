«Είμαι συντετριμμένος, μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του», δήλωσε στην απολογία του ο 27χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 27χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε έναν 25χρονο πεζό στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το parallaximag.gr, ο κατηγορούμενος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση θανάτου, ενώ μετά την απολογία του πήρε τον δρόμο για τη φυλακή κατόπιν της σύμφωνης γνώμης ανακριτή και εισαγγελέα.

«Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο του αυτοκινήτου, δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο», «Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», υποστήριξε ο 27χρονος στον ανακριτή.

Από το τροχαίο στην Πολίχνη έχασε τη ζωή του ο 25χρονος που παρασύρθηκε, ενώ τραυματίστηκε άλλος ένας πεζός.

