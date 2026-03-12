Οι τρεις μαθητές καλούνται να δίνουν μια φορά το μήνα το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους, οι τρεις ανήλικοι ηλικίας 14, 16 και 17 ετών που κατηγορούνται για την πρόκληση επικίνδυνης έκρηξης σε αύλειο χώρο γυμνασίου στο Ηράκλειο, περιστατικό που φαίνεται να συνδέεται με επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση.

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για να απολογηθούν σχετικά με το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνουν το «παρών» μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι ανήλικοι επιχείρησαν να προκαλέσουν έκρηξη στον χώρο του σχολείου χρησιμοποιώντας γκαζάκια βουτανίου, οινόπνευμα και δυναμιτάκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο οι νεαροί επανέλαβαν την ενέργεια, προκαλώντας τελικά την έκρηξη.

Το βίντεο που καταγράφηκε στο σημείο προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι ανήλικοι φαίνεται να βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο της έκρηξης και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν επαρκώς, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί ο τραυματισμός τους από καθαρή τύχη.

Μαθητές έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό με οδηγίες από TikTok – Τον πυροδότησαν στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Μαρτίου και λίγες ώρες αργότερα δημοσιοποιήθηκε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης. Στο βίντεο φαίνονται οι νεαροί να ενεργοποιούν τον μηχανισμό και να απομακρύνονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα είχαν γιορτάσει τα γενέθλια του μεγαλύτερου της παρέας και στη συνέχεια πειραματίστηκαν, μιμούμενοι βίντεο που είχαν δει στο TikTok.

Σε βάρος των τριών μαθητών ασκήθηκαν διώξεις για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών με κίνδυνο για ανθρώπους. Οι ανήλικοι χρησιμοποίησαν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια οινόπνευμα και δύο γκαζάκια. Από το σημείο περισυνελέγησαν δύο φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα οινοπνεύματος, τμήματα κροτίδας και μονωτική ταινία. Μετά την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι τρεις νεαροί ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της 10ης Μαρτίου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

