Η Νάνα Μούσχουρη μίλησε στο «Πρωινό» για τον Γιώργο Μαρίνο.

Συγκινημένη μίλησε η Νάνα Μούσχουρη για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, περιγράφοντας τα έντονα συναισθήματά, αλλά και τον καλλιτέχνη ως άνθρωπο.

Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, με την είδηση να γίνεται γνωστή το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια της ζωής του να περάσει απομονωμένος, ενώ έπασχε από άνοια.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, η Νάνα Μούσχουρη μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου περιέγραψε τη φιλία που τους ένωνε και την προσωπικότητά του.

«Τον καημένο… Όχι, όχι. Κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Ήταν φίλος περισσότερο. Ήταν μία συντροφιά εκείνη την εποχή και γνωριζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο να σας πω, γιατί από το πρωί που το έμαθα είμαι πολύ λυπημένη. Πάντως νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπούσε και τον αγαπούσαμε και εμείς πάρα πολύ. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε», εξήγησε η ερμηνεύτρια για να συνεχίσει:

«Το αγαπούσε πολύ και το έκανε καλά με τον τρόπο του, γιατί αυτό είναι το σπουδαίο, να έχεις έναν τρόπο που να παρουσιάζεσαι. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Να πω ότι στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους έτσι δημιουργικούς, που με ενέπνευσαν με τη δουλειά τους και ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένας από αυτούς. Ήταν πολύ καλός. Ελπίζω κάποια μέρα να ειδωθούμε εκεί που βρίσκεται, γιατί όλοι έχουμε έναν προορισμό. Καλό ταξίδι του εύχομαι».

