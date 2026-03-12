Όσα είπε για την υιοθεσία της κόρης της.

Μία ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση είχε η Χριστίνα Κοντοβά με την Κατερίνα Καινούργιου, στην οποία εξομολογήθηκε πρώτη φορά πως είχε δυο αποτυχημένες εγκυμοσύνες στο παρελθόν.

«Στην υιοθεσία υπήρχε κάτι που με συγκινούσε και με τραβούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μην το κάνω. Έχω περάσει πολλά χρόνια που έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά, έχω περάσει δύο εγκυμοσύνες αποτυχημένες. Εγώ δεν αποφάσισα να υιοθετήσω το συγκεκριμένο παιδί, ήρθαν και συναντήθηκαν οι δρόμοι μας», είπε αρχικά η Χριστίνα Κοντοβά.

«Μέχρι να μιλήσω δημόσια για αυτό, ο κόσμος νόμιζε ότι πηγαίνεις στην Αφρική, πληρώνεις κάποιο και γυρνάς πίσω. Εγώ λοιπόν, ήμουν αποφασισμένη να δείξω τον τρόπο για αυτό μετά από έξι μήνες που έμενα στην Ουγκάντα, αποφάσισε να δείξω πώς είναι η ζωή εκεί. Σύνολο έμεινα 13 μήνες, αλλά μετά το πρώτο εξάμηνο άρχισα να δείχνω τη ζωή μου εκεί», εξήγησε.

