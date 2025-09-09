Χριστίνα Κοντοβά: Όσα αποκάλυψε για την υιοθεσία και την κόρη της

«Το πιο δύσκολο είναι η μοναξιά…» εξομολογείται η Χριστίνα Κοντοβά.

Η Χριστίνα Κοντοβά, σήμερα, το πρωί της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μια ξεχωριστή και συγκινητική συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδα, μίλησε για την χρονική περίοδο που ταξίδεψε στην Αφρική, με σκοπό να ολοκληρώσει τη διαδικασία υιοθεσία, για την κόρη της, Ada, ενώ εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα.

Όσα αποκάλυψε η Χριστίνα Κοντοβά

Αναφορικά λοιπόν με τη διαδικασία της υιοθεσίας, η Χριστίνα Κοντοβά, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες αλλά και δυσκολίες που αντιμετώπισε:

«Ήταν δεδομένη η κατάληξη γιατί ήξερα ότι τηρώ τον νόμο και ήμουν με το παιδί τους πρώτους 13 μήνες. Πάντα υπάρχει η περίπτωση να γίνει κάτι στραβό στην διαδικασία. Το πιο δύσκολο είναι η μοναξιά, και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από τον οικογενειακό σου κύκλο. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου. Ήταν η περίοδος του κόβιντ και δεν είναι εύκολο», δήλωσε αρχικά.

Ταυτόχρονα, αναφερόμενη στο ταξίδι της στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Ουγκάντα, η επιχειρηματίας, δήλωσε πως τους 13 μήνες που έζησε εκεί, μέχρι να γυρίσει στην Ελλάδα, με την Ada, τηρούσε όλες τις παραδόσεις του τόπου, ενώ αναφέρθηκε και στην έφεση που έχει η κόρη της προς τις γλώσσες:

«Εγώ την Ουγκάντα την αγαπώ, την νιώθω σαν δεύτερη πατρίδα μου. Είχαμε ένα πρόγραμμα, έμενα μαζί με το παιδί 13 μήνες, τηρούσαμε τις παραδόσεις και τρώγαμε τα ντόπια φαγητά, ήθελα να ζήσουμε σαν ντόπιοι. Το παιδί έμαθε ελληνικά, αποφάσισα από την πρώτη στιγμή να του μιλάω ελληνικά και μέσα σε δύο μήνες μιλούσε άπταιστα. Μιλούσε και την τοπική διάλεκτο αλλά τα μπεμπέ, και τα αγγλικά γιατί στην Ουγκάντα μιλούσαμε αγγλικά. Έχει μια έφεση στις γλώσσες, είναι και γλωσσού».

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια, θέλησε να αναφερθεί και σε ορισμένες δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, με μια από τις κυριότερες, να είναι η επιλογή του σχολείου για την Ada. Όπως η ίδια δήλωσε μάλιστα, για το συγκεκριμένο ζήτημα ήρθε σε κόντρα με την οικογένειά της: «Η απόφαση του σχολείου για εμένα ήταν από τις πιο δύσκολες που έχω πάρει, και ήρθα και σε κόντρα με την οικογένειά μου. Είμαι μια μονογονεϊκή οικογένεια και αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρα μόνη μου, αυτό είναι το κακό. Την απόφαση αυτή την πήρα γιατί έχουμε στην γειτονιά μας ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, μικρό σχολείο, έχει 15 παιδάκια μέσα στην τάξη και τα παιδιά είναι της γειτονιάς και τα ξέρουμε», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην απόφασή της να ταξιδέψει στην Ουγκάντα και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της υιοθεσίας, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Η Ada αισθάνεται ένα παιδί του κόσμου, άμα την ρωτήσεις τι της αρέσει περισσότερο είναι τα ταξίδια, ταξιδεύει και μόνη της σε κοντινές αποστάσεις, κάνουμε πολλά ταξίδια. Έχουμε πάει στην Αφρική δύο φορές από τότε. Από την πρώτη στιγμή στην Αφρική ένιωθα αυτό ότι ανήκω. Νιώθω ότι πατάω τη γη και δεν ξέρω νιώθω ότι ανήκω».

Και συνέχισε μιλώντας για τις διαδικασίες που ισχύουν στην Ελλάδα: «Είναι όντως γεμάτα τα ιδρύματα στην Ελλάδα με παιδιά αλλά τα παιδιά προς υιοθεσία είναι περιορισμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά έχουν ακόμη τους γονείς τους κάπου, δεν ξέρω και τι ακριβώς γίνεται αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένο στην Ελλάδα από ό,τι στην Αφρική. Εμένα η ιδέα αυτή γεννήθηκε στην Αφρική. Θυμάμαι ήμουν στην Αφρική και είπα ότι εγώ σε ένα χρόνο θα έχω γυρίσει και θα έχω υιοθετήσει ένα παιδάκι».

Ενώ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, λέγοντας: «Όταν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου και ευθυγραμμίζεσαι πλήρως με αυτό θα το κάνεις ό,τι και να γίνει και ο κόσμος να γκρεμίζεται. Εννοείται ότι φοβήθηκα, ότι κινδύνευσε η δουλειά μου, αλλά για εμένα δε υπήρχε και τίποτα άλλο. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα τότε ένιωσα για πρώτη φορά μαμά. Όταν το ζεις στο δικό σου περιβάλλον το καταλαβαίνεις, εκεί ήταν ένα παράλληλο σύμπαν».