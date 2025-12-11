Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Γιώργος Πολυχρονιάδης, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτικη συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο καλλιτέχνης, έγινε ευρέως γνωστός κατά τη δεκαετία του 1970 και 1980, ενώ έχει στον ενεργητικό του σπουδαίες συνεργασίες μέσα από τον χώρο. Ο Στράτος Διονυσίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος και ο Δάκης, ήταν μόλις μερικά από τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν, ενώ αναφέρθηκε και σε καλλιτέχνες τους οποίους θαυμάζει μέχρι και σήμερα, όπως η Μαρινέλλα.

Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή, εξηγώντας πως η συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν η αφορμή για να του ανοίξουν οι πόρτες καλλιτεχνικά: «Οι γονείς δεν ήθελαν να ασχοληθώ…. Δεν πήγα Πανεπιστήμιο γιατί δεν προλάβαινα. Έτρεχα με συγκροτήματα. Εγώ έπαιζα στου «Βόρειους» κιθάρα… Μετά, κάποια στιγμή, έστειλα τραγούδι στο Φεστιβάλ, έγινα γνωστός και έφυγα από τη Θεσσαλονίκη…».

«Το Φεστιβάλ άνοιξε όλες τις πόρτες. Αμέσως είχα πρόταση από όλες τις μεγάλες δισκογραφικές… εγώ ήμουν ένα παιδάκι, δεν ήξερα σε ποια εταιρεία πρέπει να πάω… τώρα τα παιδιά ξέρουν που πρέπει να πάνε…».

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Στράτο Διονυσίου και τον Τόλη Βοσκόπουλο: «Με τον Βοσκόπουλο ήταν η πρώτη μου δουλειά σε μεγάλο μαγαζί», είπε αρχικά και στη συνέχεια, μοιράστηκε ορισμένες από τις αναμνήσεις του με τον Στράτο Διονυσίου, με τον οποίο έτυχε να είναι στο πλευρό του μέχρι και το τελευταίο βράδυ πριν φύγει από τη ζωή:

«Με το Στράτο τη χρονιά που έφυγε, δουλεύαμε μαζί, στη Φιλελλήνων. Θυμάμαι το βράδυ πριν φύγω… Εγώ, επειδή τον θαύμαζα το Στράτο, μου άρεσε πάρα πολύ. Τελείωνα πιο νωρίς και καθόμουνα στην πόρτα και περίμενα να βγει και την ώρα που έβγαινε, άκουγα και μετά έφευγα. Πριν ανέβει στο πάλκο, ήταν ο Στράτος, με ένα άσπρο κοστούμι, πάντα… Ήταν μανεκέν, δεν καθόταν για να μην τσαλακωθεί, πάντα. Του λέω: «τι έγινε Στράτο» και έκανε αυτός: «Έχω την κήλη μου, δεν ξέρω, πρέπει να πάω στο γιατρό». Και έφυγε», περιέγραψε ο τραγουδοποιός και αναφέρθηκε στο πώς έμαθε ότι ο Στράτος Διονυσίου έφυγε από τη ζωή:

«Το μεσημέρι ήμουν με τη γυναίκα μου στο αμάξι και κατέβαινα τη Συγγρού, οδηγούσα, και άκουσα στο ράδιο ότι έφυγε ο Στράτος. Δουλεύαμε τότε κανονικά, ήταν πάρα πολύ καλά και φωνητικά..».

Όσον αφορά για τα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, που ο ίδιος έχει θαυμάσει και έχει δουλέψει μαζί τους, είπε: «Το Στράτο σίγουρα, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Αγάπησα τη Μαρινέλλα, την Αλέκα Κανελλίδου, τον Δάκη, που ήμασταν φίλοι και κολλητοί. Ο Δάκης ήταν gentleman… Δέθηκα με το Λάκη τον Τζωρντανέλη που παίζουμε και μαζί και κάνουμε εμφανίσεις… Οι απώλειες διαχειρίζονται πολύ δύσκολα. Με το Δάκη ειδικά, επειδή μέναμε και κοντά… Ήξερε ότι θα φύγει, μας το έλεγε», σημείωσε συγκινημένος.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην Άννα Βίσση, με την οποία έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια: «Μ’ αρέσει, τη θαυμάζω. Η Άννα είναι πάντα φρέσκια, είναι μοναδική. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα κάνει τόσο μεγάλη καριέρα, όχι μόνο η Άννα και για άλλους… Δεν ξέρει κανείς το αύριο του καθενός. Με την Άννα έχουμε συνεργαστεί και μεταγενέστερα. Αισθάνομαι τυχερός, έτυχε να συνεργαστώ, σχεδόν με όλους…».

