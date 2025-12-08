Η Μαίρη Μηνά καλεσμένη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου η Μαίρη Μηνά, η οποία και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, αλλά και στη θητεία της ως Πρωθιέρεια στις τελετές αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως με τον σύζυγό της, Μιχάλη Σαράντη, υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια και κατανόηση.

Μιλώντας αρχικά για τη θητεία της ως Πρωθιέρεια, τόνισε: «Ήμουν στους θερινούς, τώρα, είναι οι χειμερινοί. Οι θητείες, είτε ολοκληρώνονται στην τετραετία, είτε παίρνει λίγο ακόμα, όλα αυτά εξαρτώνται».

«Όλο αυτό είναι κάτι τόσο μοναδικό. Είναι μία πολύ τιμητική συνθήκη μέσα στην οποία πρεσβεύεις πράγματα και αξίες πολύ μεγαλύτερα από εσένα και επειδή όλο γίνεται σε μορφή μιας τελετής, όπου προσπαθείς να συμπυκνώσεις όλη την ενέργεια και την συγκρότηση και να μεταδόσεις όλα αυτά τα μηνύματα του πολιτισμού, έχει μία μεγαλοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά εξηγώντας τον χαρακτήρα μίας Πρωθιέρειας.

Για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, για τους χειμερινούς αγώνες που τελέστηκαν προ ημερών, η ηθοποιός τόνισε: «Ήταν μία εντελώς διαφορετική συνθήκη και νομίζω κάθε φορά είναι μία εντελώς διαφορετική συνθήκη. Έχεις να αντιμετωπίσεις τα καιρικά φαινόμενα, και αυτή τη φορά επειδή είμαστε και μέσα στο Δεκέμβρη ήταν πολλά και πολλαπλά, δεν φέραμε τι να περιμένουμε. Έχεις να αντιμετωπίσεις τον κόσμο ή την απουσία του. Η ίδια η ομάδα, απαρτίζεται από άλλους ανθρώπους, αλλά ο στόχος είναι ένας…».

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της Μιχάλη Σαράντη και την τριών ετών κόρη τους, εξηγώντας πως υπάρχει ένα καθημερινό πρόγραμμα, ενώ για την προσωπική τους επικοινωνία τόνισε: «Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανόηση καταρχάς. Δηλαδή, βλέπουμε και πίσω από το θέαμα, την προσπάθεια τις δυσκολίες, αλλά υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμός και έρχεται η ώρα να πας να δεις τον σύντροφό σου στην παράσταση και λες «αχ εσένα σε ξέρω», κάπως ξαναθυμάσαι και άλλες ποιότητες, είναι συγκινητικό και πολύ ωραίο…».

