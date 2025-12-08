Ο Κωστής Μαραβέγιας στη θέση της Έλενας Παπαρίζου.

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Έλενα Παπαρίζου, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε με τη λήξη της πρόβας του The Voice, το βράδυ της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε από την εταιρία παραγωγής που την εκπροσωπεί, πως η ερμηνεύτρια θα χρειαστεί να νοσηλευτεί και να απέχει από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το όσα προβλήθηκαν στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», ανακοινώθηκε πως η θέση της στο The Voice, θα αντικατασταθεί προσωρινά από φίλο της και συνάδελφό της, έναν παλιό γνώριμο του διαγωνισμού.

Ο λόγος φυσικά για τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος δέχτηκε με χαρά να βοηθήσει στην ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Όπως αναφέρει και ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Στέλιος Δρουμαλιάς, κατά τη διάρκεια της χθεσινής πρόβας, η ερμηνεύτρια, δεν είχε δείξει σημάδια αδιαθεσίας, ωστόσο με την επιστροφή της στην οικεία της φάνηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, η παραγωγή, ήθελε την προσωρινή διακοπή των γυρισμάτων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, καθώς ο διαγωνισμός, έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ο Κωστής Μαραβέγιας λοιπόν, αναλαμβάνει τα ηνία και τη θέση της ερμηνεύτρια προσωρινά, μέχρι η Έλενα Παπαρίζου να είναι σε θέση να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Παράλληλα, μία ακόμη από τις προγραμματισμένες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ήταν και η εμφάνισή της στο Δήμο Περιστερίου, στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, μία εκδήλωση η οποία είχε ήδη αναβληθεί λόγω των καιρικών συνθηκών και είχε μεταφερθεί για αύριο, Τρίτη. Τη θέση της ωστόσο, την αναλαμβάνει η Πέγκυ Ζήνα.