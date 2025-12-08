Μετά τις αλλαγές για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Νέα παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ αναφορικά με την υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025.

Η προηγούμενη παράταση εξέπνεε στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την επέκτασή της έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η επέκταση της παράτασης παρέχεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ Οικοδομοτεχνικών Έργων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι η εν λόγω παράταση ΔΕΝ αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/11/2025.