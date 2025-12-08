Οι εντυπωσιακές Διδυμίδες θα λάμψουν τον ουρανό με τα πεφταστέρια τους, όλες οι λεπτομέρειες του εντυπωσιακού φαινομένου.

Μετά την πανσέληνο Δεκεμβρίου που λόγω κακοκαιρίας Byron δεν την απολαύσαμε όσο και όπως θα θέλαμε, οι λάτρεις του ουρανού δίνουν ραντεβού με τις Διδυμίες, την βροχή πεφταστεριών του τελευταίου μήνα του έτους.

Το ραντεβού είναι για το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου που θα κορυφωθεί στο βόρειο ημισφαίριο (και στην Ελλάδα) η βροχή των διαττόντων Διδυμίδων, μία από τις πιο εντυπωσιακές του έτους. Οι Διδυμίδες, που συνήθως διαρκούν από τις 7 έως τις 17 Δεκεμβρίου, παράγουν, μαζί με τις Περσείδες του Αυγούστου, τα εντυπωσιακότερα «πεφταστέρια» μέσα στο έτος.

Η κορύφωση της βροχής από διάττοντα αστέρια αναμένεται τα ξημερώματα της 14ης Δεκέμβρη περίπου στη 1. Οι Διδυμίδες αποκαλούνται από τους ειδικούς ο «βασιλιάς» των διαττόντων, καθώς μπορούν να «παράγουν» 60 έως 120 φωτεινά και συχνά πολύχρωμα πεφταστέρια την ώρα, δηλαδή ένα έως δύο το λεπτό, σε διάφορα σημεία στο νυχτερινό ουρανό και όχι μόνο από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα μετέωρά τους κινούνται σχετικά αργά στον ουρανό, σε σχέση με άλλες βροχές διαττόντων, με ταχύτητα περίπου 35 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, πράγμα που τα καθιστά πιο θεαματικά (τα μετέωρα των Περσείδων κινούνται με περίπου διπλάσια ταχύτητα). Έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους το 1862 και έχουν πάρει το όνομά τους από τον αστερισμό των Διδύμων, από όπου φαίνεται να προέρχονται. Αντίθετα με άλλες βροχές διαττόντων, η προέλευσή τους δεν είναι η ουρά κάποιου κομήτη, αλλά μάλλον ο μυστηριώδης αστεροειδής «3200 Φαέθων», που ανακαλύφθηκε το 1982 από τη NASA και θεωρείται ένας πρώην κομήτης που έχασε την ουρά του.

Ο «Φαέθων», διαμέτρου περίπου πέντε χιλιομέτρων, ακολουθεί μια άκρως ελλειπτική τροχιά, η οποία κάθε σχεδόν ενάμιση χρόνο τον φέρνει κοντύτερα στον Ήλιο από κάθε άλλο γνωστό αστεροειδή. Το αποτέλεσμα είναι ότι, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, «καίγεται» από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς η επιφανειακή θερμοκρασία του φθάνει τους 700 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, παράγει νέες εκροές σκόνης, τις Διδυμίδες, όταν τα μετέωρα αυτά εισέρχονται και καίγονται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Όπως συμβαίνει σε κάθε βροχή διαττόντων για να είναι η βροχή αυτή ορατή θα πρέπει ο παρατηρητής να βρίσκεται σε σημείο όπου ο ουρανός είναι καθαρός από νεφώσεις και με όσο το δυνατόν λιγότερη αστική φωτορύπανση.