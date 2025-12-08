Στις 19:00 ολοκληρώθηκε ο αποκλεισμός του λιμανιού από τους αγρότες.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λέσβου απέκλεισαν σήμερα, Δευτέρα, το λιμάνι της Μυτιλήνης, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Ο αποκλεισμός ξεκίνησε το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε περίπου στις 19:00, ενώ οι αγρότες τόνισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Λόγω του αποκλεισμού, λίγο μετά τις 18:00 σάλπαρε το πλοίο «Διαγόρας» της Blue Star Ferries αναχώρησε λίγο μετά τις 18:00 χωρίς επιβάτες και οχήματα, με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.

«Σήμερα η αγανάκτηση του λεσβιακού αγροκτηνοτροφικού κόσμου φούντωσε», δήλωσε στην ιστοσελίδα «Στο Νησί» ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στον αποκλεισμό του λιμανιού.

«Κατανοούμε, συμμεριζόμαστε την ταλαιπωρία του κόσμου, αλλά θέλουμε να καταλάβουν κι αυτοί τη δική μας ταλαιπωρία, γιατί είναι ταλαιπωρία επιβίωσης», τόνισε. «Ο αγώνας συνεχίζεται, παντού δυναμώνει, όσο δυναμώνει η αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Θα είμαστε συντονισμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων», συμπλήρωσε και κατέληξε: «Σίγουρα θα κλιμακωθεί ο αγώνας».

