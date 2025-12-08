Διαμηνύουν ότι τα μπλόκα δεν γίνονται για να δυσκολέψουν τους πολίτες, αλλά για να εξασφαλίσουν ότι τα αιτήματα της αγροτικής κοινότητας θα εισακουστούν.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και των μπλόκων τους, οι αγρότες σκληραίνουν την στάση τους και κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οδούς της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις τους στο Dnews, τόνισαν ότι ο αγώνας τους έχει στόχο την προστασία της ελληνικής υπαίθρου και την αξιοπρέπεια για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι αποκλεισμοί γίνονται για να αναδειχθούν τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, οι απώλειες από ασθένειες των ζώων και η συνολική ερήμωση των αγροτικών περιοχών. Οι ίδιοι διαμηνύουν ότι τα μπλόκα δεν γίνονται για να δυσκολέψουν τους πολίτες, αλλά για να εξασφαλίσουν ότι τα αιτήματα της αγροτικής κοινότητας θα εισακουστούν.

{https://www.youtube.com/shorts/ag3AQHIBZjk}

{https://www.youtube.com/shorts/WpMSyNJ23L0}

Από πλευράς αγροτοκαλλιεργητών Τυρνάβου, αγρότισσα στο Dnews τονίζει ότι «Είμαστε από την πρώτη μέρα εδώ.Διεκδικούμε όνειρα και αξιοπρέπεια στα παιδιά μας. Ζητάνε από τα παιδιά μας να κάνουν εκπτώσεις γιατί κάποιοι είναι ανάξιοι να δώσουν λύσεις. Το τυράκι του θα μοιράσουν λεφτά είναι κοροιδία. Ακόμα και να πάρουμε τα λεφτά αυτά δεν φεύγουμε από εδώ. Το κόστος παραγωγής, τα θεσμικά προβλήματα και η άγνωστη προοπτική για το μέλλον μας πιέζουν.»

{https://www.youtube.com/watch?v=ZRa6oq3_FZw}

Nεαρός αγρότης στα μπλόκα φορώντας σκουφάκι μάρκας Φεράρι σχολίασε σκωπτικά στο Dnews «Εγώ φοράω σκουφάκι με το σήμα της Φεράρι η Σεμερτζιδου την οδηγεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Θα κάνουμε Πρωτοχρονιά και 25η Μαρτίου στα μπλόκα.»

{https://www.youtube.com/watch?v=tWurViuxK1Y}

Άνοιξαν δρόμο για να περάσει αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

Παρά τις δυσκολίες και τις καιρικές συνθήκες, οι αγρότες παραμένουν στα σημεία των μπλόκων, τονίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσουν μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματά τους. Οι αγρότες της Νίκαιας ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα στήριξης και να δώσει λύσεις που θα διασφαλίσουν την επιβίωση των παραγωγών και την προοπτική των παιδιών τους, στέλνοντας μήνυμα ότι η ελληνική υπαίθρος χρειάζεται ουσιαστική προστασία και αξιοπρέπεια.

Μάλιστα προ ολίγου τα τρακτέρ άνοιξαν δρόμο για να περάσουν δύο αυτοκίνητα για το ΙΑΣΏ επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη Οι αγρότες επιμένουν ότι τα μπλόκα δεν γίνονται για να βλάψουν την κοινωνία, αλλά για να διασφαλιστεί η επιβίωση των παραγωγών και η προστασία της υπαίθρου.