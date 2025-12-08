Το βιβλίο προσφοράς θα παραμείνει ανοικτό από τις 18:00 έως τις 20:00 σε μια εντατική διαδικασία άντλησης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η EUROXX Securities ΑΕ ανακοίνωσε ότι, ενεργώντας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), ανοίγει σήμερα επιταχυνόμενο βιβλίο προσφοράς για τη διάθεση έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το βιβλίο προσφοράς θα παραμείνει ανοικτό από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, σε μια σύντομη αλλά εντατική διαδικασία άντλησης επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάθεση των μετοχών δεν αφορά το σύνολο της συμμετοχής του Υπερταμείου στην εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Πωλητής θα εξακολουθήσει να κατέχει τουλάχιστον 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ. Τη διαχείριση της διαδικασίας accelerated bookbuilding έχει αναλάβει η EUROXX Securities, η οποία θα καθορίσει από κοινού με τον Πωλητή το τελικό πλήθος των μετοχών που θα διατεθούν, την τιμή διάθεσης και την κατανομή στους επενδυτές.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφοράς, ενώ η εταιρεία υπογραμμίζει ότι δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση, καθώς πρόκειται αποκλειστικά για μεταβίβαση υφιστάμενων μετοχών από τον μέτοχο.