Η Theon International PLC ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης 8.624.645 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ και τιμής εγγραφής 17,40 ευρώ ανά μετοχή. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μεταβιβάσιμα Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους.

Κάθε μέτοχος που κατέχει μετοχές της εταιρείας στις 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:40 CET, θα λάβει ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε υφιστάμενη μετοχή. Η αναλογία άσκησης ορίζεται σε 8 Δικαιώματα για 1 νέα μετοχή. Όσες νέες μετοχές δεν καλυφθούν κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων θα διατεθούν σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, σε τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή εγγραφής. Τυχόν υπερτίμημα από την τοποθέτηση θα αποδοθεί στην εταιρεία.

Τη διαδικασία στηρίζουν οι βασικοί μέτοχοι Venetus Limited και CHRE Investments Limited, εταιρείες που ελέγχονται από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Χρ. Χατζημηνά. Μαζί κατέχουν περίπου το 71% των δικαιωμάτων ψήφου και έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στην αύξηση με κεφάλαια περίπου 107 εκατ. ευρώ, ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα που τους αναλογούν.

Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της πρόσφατης συμφωνίας της Theon για την απόκτηση ποσοστού 9,8% της γαλλικής Exosens SA από τον όμιλο Groupe HLD, έναντι τιμήματος 268,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Η Exosens, εισηγμένη στο Euronext Paris από τον Ιούνιο του 2024, αποτελεί κορυφαία εταιρεία ηλεκτροοπτικών τεχνολογιών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Theon θα αναδειχθεί σε δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Exosens. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από την αύξηση θα ανέλθουν σε περίπου 146 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς.

Η τιμή εγγραφής των 17,40 ευρώ ανά νέα μετοχή αντιστοιχεί σε έκπτωση 30,8% επί της θεωρητικής τιμής μετά την αποκοπή του δικαιώματος (TERP), η οποία υπολογίζεται στα 25,15 ευρώ, με βάση το κλείσιμο της μετοχής στα 26,10 ευρώ στις 28 Νοεμβρίου 2025. Η Theon δεν θα λάβει δικαιώματα επί των ιδίων μετοχών που κατέχει, ενώ η προσφορά δεν απευθύνεται σε μη επιλέξιμους επενδυτές.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Euronext Amsterdam με κωδικό ISIN NL0015002X96 και σύμβολο THERI από τις 2 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025. Η περίοδος άσκησης θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα της προσφοράς. Η διάθεση των αδιάθετων μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 και 16 Δεκεμβρίου. Η έκδοση και εισαγωγή των νέων μετοχών στο Euronext Amsterdam έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η Coöperatieve Rabobank U.A. λειτουργεί ως πράκτορας εγγραφής, ενώ η προσφορά καλύπτεται από συγκεκριμένες επενδυτικές τράπεζες, βάσει συμφωνίας αναδοχής της 1ης Δεκεμβρίου 2025. Η εταιρεία και οι δεσμευμένοι μέτοχοι έχουν αποδεχθεί περίοδο lock-up διάρκειας 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως η εκχώρηση δικαιωμάτων εξασφάλισης για margin loans ή μεταβιβάσεις σε εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Χ. Χατζημηνά.

