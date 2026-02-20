Το νέο μοντέλο βασίζεται στην άμεση διασυνδεσιμότητα, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του μετασυναλλακτικού σκέλους και στην παροχή υψηλών προτύπων υποστήριξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η SIX ανακοίνωσαν την ανάπτυξη ενός νέου, αναβαθμισμένου μοντέλου διασυνοριακής πρόσβασης, το οποίο βελτιώνει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές αποκτούν μετασυναλλακτική πρόσβαση στην ελληνική αγορά μετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο σύστημα συνδυάζει τη διεθνή χρηματοοικονομική υποδομή της SIX με την πλατφόρμα εξυπηρέτησης της Πειραιώς, διαμορφώνοντας ένα πιο αποδοτικό, διαφανές και λειτουργικά αναβαθμισμένο πλαίσιο για τη διοχέτευση διεθνών επενδυτικών ροών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται, το νέο μοντέλο βασίζεται στην άμεση διασυνδεσιμότητα, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του μετασυναλλακτικού σκέλους και στην παροχή υψηλών προτύπων υποστήριξης, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για πρόσβαση στη δυναμικά εξελισσόμενη ελληνική αγορά μετοχών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η SIX αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου Συμμετέχοντα στο ATHEXCSD, αποκτώντας τη δυνατότητα άμεσης θεματοφυλακής ελληνικών μετοχικών τίτλων στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Η Πειραιώς, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς και τη στιβαρή τεχνολογική της υποδομή, διασφαλίζει τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ της SIX και του ATHEXCSD, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση, αξιόπιστη εκτέλεση των μετασυναλλακτικών λειτουργιών και πλήρη συμμόρφωση με τις πρακτικές της ελληνικής αγοράς.

Με απλά λόγια, η συνεργασία της Πειραιώς με τη SIX κάνει πιο εύκολο, πιο γρήγορο και πιο ασφαλές για μεγάλους ξένους επενδυτές να επενδύουν σε ελληνικές μετοχές μετά την εκτέλεση των συναλλαγών τους.

Το νέο μοντέλο επιτρέπει στους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (όπως μεγάλα funds, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες του εξωτερικού) να κρατούν και να διαχειρίζονται ελληνικές μετοχές απευθείας μέσω της διεθνούς υποδομής της SIX, χωρίς πολύπλοκες ενδιάμεσες διαδικασίες. Η Πειραιώς λειτουργεί ως ο «συνδετικός κρίκος» με το ελληνικό σύστημα, φροντίζοντας ώστε όλα να γίνονται σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής αγοράς.

Ωφελημένοι είναι κυρίως οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, που αποκτούν πιο απλή και αξιόπιστη πρόσβαση στην ελληνική αγορά με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και λιγότερο ρίσκο. Παράλληλα, ωφελείται και η ελληνική κεφαλαιαγορά συνολικά, καθώς γίνεται πιο ελκυστική διεθνώς και μπορεί να προσελκύσει περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια. Τέλος, κερδίζουν και οι δύο οργανισμοί, καθώς ενισχύουν τον ρόλο τους ως βασικοί «παίκτες» στις διασυνοριακές επενδυτικές υποδομές.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι η συνεργασία με τη SIX, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο χρηματοοικονομικών υποδομών και υπηρεσιών, ενισχύει ουσιαστικά την προσβασιμότητα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική αγορά μετοχών. Όπως σημείωσε, το νέο μοντέλο άμεσης πρόσβασης, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο διαφάνειας και λειτουργικής αξιοπιστίας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την πλευρά του, ο Francisco Béjar, Head Custody της SIX, τόνισε ότι η συνεργασία με την Πειραιώς αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της SIX στην ελληνική αγορά. Όπως δήλωσε, η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει την παροχή ενός πιο αποτελεσματικού, ασφαλούς και αδιάλειπτου τρόπου πρόσβασης για τους θεσμικούς επενδυτές στην αγορά ελληνικών μετοχών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της SIX για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μέσω υψηλών λειτουργικών προτύπων και ανθεκτικών υποδομών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο συνδυασμός της γνώσης της ελληνικής αγοράς από την Πειραιώς και των παγκόσμιων λειτουργικών δυνατοτήτων της SIX δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη αξία και αποτελεσματική ανταπόκριση στις εξελισσόμενες ανάγκες των θεσμικών επενδυτών διεθνώς.