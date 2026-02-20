Καθαρά Δευτέρα χωρίς χαλβά δεν γίνεται και εμείς σας προτείνουμε την ιδανική σπιτική εκδοχή του για να τον σερβίρεται στο τραπέζι της γιορτής.

Ο χαλβάς είναι ένα παραδοσιακό, νηστίσιμο γλυκό με πλούσια γεύση και βελούδινη υφή, ιδανικό για τo τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας και την Σαρακοστή αλλά και για κάθε περίσταση που θέλουμε ένα θρεπτικό επιδόρπιο. Ο χαλβάς είναι από τα πιο εμβληματικά εδέσματα του σαρακοστιανού τραπεζιού, μαζί με τη λαγάνα, τον ταραμά και τα θαλασσινά, και η απουσία του δύσκολα γίνεται ανεκτή.

Ο παραδοσιακός χαλβάς του μπακάλη, με βάση το πλούσιο ταχίνι, συνδυάζει ιδανικά τη νηστεία με τη γεύση και τη θρεπτική αξία, προσφέροντας ενέργεια και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η γεμάτη, χαρακτηριστική γεύση του συμπληρώνει άψογα τα υπόλοιπα σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ μπορεί να σερβιριστεί σκέτος ή να συνοδευτεί με μέλι, ξηρούς καρπούς, ακόμα και κομμάτια σοκολάτας, προσδίδοντας μια σύγχρονη πινελιά στο παραδοσιακό γλυκό. Έτσι, ο χαλβάς παραμένει σταθερή αξία στο τραπέζι της Σαρακοστής, συνδέοντας την παράδοση με την απόλαυση.

Σας προτείνουμε μια εύκολη εκδοχή του για να τον φτιάξετε στο σπίτι. Η βάση του είναι το ταχίνι, το οποίο χαρίζει σώμα και χαρακτηριστικό άρωμα, ενώ το κακάο προσθέτει ένταση και σοκολατένιο χαρακτήρα. Τα καρύδια ολοκληρώνουν τη συνταγή, δίνοντας τραγανή υφή και ισορροπία στη γλυκύτητα.

Υλικά για 6 άτομα:

1 1/2 κούπα ζάχαρη

500 ml νερό

2 κούπες ταχίνι

3 κ.σ. σκόνη κακάο

2 κούπες καρύδια, χοντροκομμένα

14 καρύδια

4-5 σταγόνες μαστιχέλαιο

1 πρέζα άνθος αλατιού

Για το σερβίρισμα:

Κακάο σκόνη

Η θρεπτική αξία του χαλβά

Ο χαλβάς δεν αποτελεί μόνο παραδοσιακό γλυκό της Σαρακοστής, αλλά και μια θρεπτική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς και των αγγείων, χάρη στη συνεργιστική δράση των αντιοξειδωτικών λιγνανών και των ω-3 λιπαρών οξέων, τα οποία μειώνουν τη «κακή» χοληστερίνη (LDL) και τα τριγλυκερίδια, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης (HDL). Παράλληλα, ενισχύει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και της μνήμης, λόγω της παρουσίας βιταμινών του συμπλέγματος Β (Β1 & Β3), καθιστώντας τον ιδανικό για άτομα με έντονη πνευματική δραστηριότητα ή περιόδους εξετάσεων.

Η αντιοξειδωτική του δράση, που οφείλεται στο σουσάμι και τα συστατικά του όπως σελήνιο, φυτοστερόλες, λιγνάνες και βιταμίνη Ε, προστατεύει τα κύτταρα από τη φθορά των ελεύθερων ριζών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα χάρη στο υψηλό περιεχόμενο ψευδαργύρου, φωσφόρου, μαγνησίου και χαλκού, που μεταξύ άλλων βοηθούν στη μείωση πονοκεφάλων, ημικρανιών και πόνων των αρθρώσεων.

Ο χαλβάς από ταχίνι συνεισφέρει επίσης στην ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς είναι πλούσιος σε πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης και ασβέστιο. Επιπλέον, η διατροφική του αξία πολλαπλασιάζεται όταν περιέχει κακάο, ξηρούς καρπούς ή μέλι, προσφέροντας ένα γλυκό που συνδυάζει απόλαυση και θρεπτική αξία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία μας για γλυκό επιλέγοντας τον χαλβά από ταχίνι, απολαμβάνοντας το «τερπνόν μετά του ωφελίμου». Στη σύγχρονη διατροφή, κανένα τρόφιμο δεν θεωρείται από μόνο του «κακό» ή «παχυντικό», καθώς σημαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα και η συχνότητα κατανάλωσης. Έτσι, είναι αποδεκτό να καταναλώνουμε 30-50 γρ. χαλβά 2-3 φορές την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

