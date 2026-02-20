Οι ειδήσεις από μια συνέντευξη του Κώστα Ζαχαριάδη.

Δύο σημαντικές ειδήσεις έβγαλε ο Κώστας Ζαχαριάδης μιλώντας στο ρεδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιμένει μέχρι την τελευταία μέρα το ΠΑΣΟΚ για εκλογικό μέτωπο, από τη στιγμή που το ίδιο δεν θέλει.

Και δεύτερον, χαρακτήρισε εμμέσως πλην σαφώς τη θέση του ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά. «Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε να περάσει μόνος του με μία ψήφο τη ΝΔ στις εκλογές, γιατί αν λέγαμε κάτι τέτοιο θα ήταν γελοίο, ούτε να κάνουμε μια δική μας καταγραφή», είπε χαρακτηριστικά.

Α, και δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις προσεχείς εκλογές, λέγοντας και κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα...

Τ.Τε.