O ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη κυβέρνηση Μητσοτάκη για «αντιδημοκρατικό κατήφορο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η απόφαση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παναγιώτη Πολάκη «δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά».

Όπως σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου «η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του πρώην αναπληρωτή υπ. Υγείας, Π. Πολάκη, για ζητήματα τα οποία αφορούν όσα κατέθεσε ενόρκως σε δικαστήριο σχετικά με υπόθεση διαφθοράς, δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά.

Ήταν υποχρέωσή του να προσκομίσει στο δικαστή τα στοιχεία που βρήκε και αφορούσαν το περίφημο σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο, ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η υπερψήφιση, δε, μιας τέτοιας αδιανόητης και απαράδεκτης πρότασης άρσης ασυλίας από τους οκτώ παρόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος.»

