«Αφήνομαι στη βοήθεια των συνανθρώπων μου» τονίζει ο καταδικασθείς πατέρας Αντώνιος.

«Δεν έχω τα χρήματα να εξαγοράσω την ποινή μου. Επαφίεμαι στη βοήθεια των συνανθρώπων μου», δηλώνει ο πατέρας Αντώνιος τονίζοντας σε ανακοίνωσή του «η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του. Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgispc5xda6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κιβωτός του Κόσμου»: Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών με εκτιτέα τα 8 χρόνια αλλά εξαγοράσιμη, επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας, στον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο για κακοποιητικές συμπεριφορές κατά πρώην φιλοξενούμενων στις δομές Αθηνών, Βόλου και Καλαμάτας. Οι ποινές αυτές είναι μετατρέψιμες προς 10 ευρώ την ημέρα για τον πατέρα Αντώνιο. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως για να παραμείνει ελεύθερος ο ιδρυτής της Κιβωτού θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Αξίζει να αναφερθεί πως ο ιδρυτής της «Κιβωτού Κόσμου» δεν εκπροσωπήθηκε από συνηγόρους κατά την έκδοση της απόφασης και για αυτό δεν ζητήθηκαν ελαφρυντικά από πλευράς του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δύο συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου ζήτησαν το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ.2β, υποστηρίζοντας τη ωθήθηκαν στις πράξεις τους «υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης». Ο συνήγορος μάλιστα ενός εξ' αυτών υποστήριξε πως «τελούσε λειτουργικά υπό την επήρεια του πατρος Αντώνιου. Ήταν υπό τη επιβολή προσώπου, φάνηκε από την διαδικασία, από το πόσο τον εκτιμούσε και τον άκουγε».

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απόρριψη του ελαφρυντικού, σημειώνοντας πως οι κατηγορούμενοι «προέβαιναν σε ακραίες πράξεις και είχαν αντίληψη για το αντίθετο. Η χρήση βίας σε ανήλικα άτομα δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο. Πρέπει να απορριφθεί, μπορούσαν να διαφωνήσουν με τις πράξεις αυτές, όπως έκαναν άλλοι παιδαγωγοί».

Ωστόσο, θετική ήταν η εισήγηση της εισαγγελέως για την παροχή του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, που επίσης αιτήθηκαν οι κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο αναγνώρισε τελικά το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς στους δύο κατηγορούμενους που το αιτήθηκαν.

Το δικαστήριο , υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση , αποφάσισε τη διαβίβαση της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί από τέσσερις μάρτυρες το αδίκημα της ψευδορκίας αλλά και η περίπτωση να υπήρξαν ηθικοί αυτουργοί και συνεργοί .

«Κατάθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός .