Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία όλων των βαθμίδων αναμένονται τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο που τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου.

Φέτος, η σχολική μέρα «πέφτει» Πέμπτη και αναμένεται όπως και πέρσι έτσι και την τρέχουσα σχολική χρονιά το Υπουργείο Παιδείας να στείλει εγκύκλιο στα σχολεία ώστε να αφιερώσουν χρόνο εντός προκαθαρισμένου χρονικού διαστήματος (το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου) ώστε να να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τα περιστατικά bullying.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει δρομολογηθεί να σταλεί στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφιερώσουν δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες σε δράσεις-συζητήσεις-εκδηλώσεις (π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, κ.α.) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για τις εν λόγω εκδηλώσεις υπάρχει υποχρεωτικότητα συμμετοχής των μαθητών και εύλογα θα τηρηθεί απουσιολόγιο τις ώρες διεξαγωγής τους με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες καθώς εντάσσονται πλήρως στο σχολικό πρόγραμμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d4tmh6mk7and?integrationId=40599y14juihe6ly}