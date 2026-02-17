«Τρελάθηκε» η Μαρία Μπεκατώρου με τον Καλλικράτη που κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 9.800 ευρώ.

Η Μαρία Μπεκατώρου, υποδέχθηκε απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, τους νέους παίκτες του «The Chase» και έμεινε άφωνη με το θάρρος και τις γνώσεις που διέθετε ο Καλλικράτης.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Δευτέρας, υποδέχθηκε τρεις άγνωστους μεταξύ τους παίκτες, οι οποίοι έγιναν ομάδα και κατάφεραν να συγκεντρώσουν συνολικά το ποσό των 15.200, ένα από τα μεγαλύτερα έπαθλα που έχουν δοθεί στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι.

Όταν η Μαρία Μπεκατώρου, υποδέχθηκε στον Chaser και τον Καλλικράτη για μία μοναδική αναμέτρηση, εντυπωσιάστηκε με τις γνώσεις και των δύο, ενώ ο «καλεσμένος» της, κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 9.800 ευρώ.

Στη λήξη της μονομαχίες, έδωσε το χέρι της στον Καλλικράτη, δηλώνοντας ενθουσιασμένη με τις γνώσεις του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghfj6lg14d5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, ο Πάνος, ο Καλλικράτης και ο Μιχάλης, κατάφεραν να σημειώσουν προβάδισμα τριών ερωτήσεων και να αποσπάσουν το ποσό των 15.200 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghfi92litzd?integrationId=40599y14juihe6ly}