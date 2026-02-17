Η δημοσίευση της Ευγενίας Σαμαρά με φωτογραφίες από το αποκριάτικο πάρτι.

Η Ευγενία Σαμαρά, μεταμφιέστηκε σε «σκελετό» για τις φετινές Απόκριες και πόζαρε στην κάμερα για να μοιραστεί μερικά από τα στιγμιότυπα της χθεσινής βραδιάς, με τους διαδικτυακούς τη φίλους.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός, βρέθηκε σε πάρτι μεταμφιεσμένος όπου και έδωσε το παρών ντυμένη σκελετός.

Το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, η Ευγενία Σαμαρά, δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο οποίο απεικονίζεται τόσο η ίδια όσο και φίλοι της να ποζάρουν και να χορεύουν σε καρναβαλίστικους ρυθμούς.

Στην λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της έγραψε: «Ημέρα των Νεκρών. Έτσι απλά, μια χαλαρή Δευτερούλα!! Και του χρόνου».

{https://www.instagram.com/p/DU3bX1GjbR6/?hl=el&img_index=4}