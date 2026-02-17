Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει ξανά στις 20/2 σε μια νέα ειδική κλήρωση.

Το Λαϊκό Λαχείο έρχεται ξανά τις Απόκριες με τη 1η Ειδική Κλήρωση. Ειδικότερα κοστίζει στη μισή τιμή με 5 ευρώ η πεντάδα και μεγάλο έπαθλο 150.000€ στον τυχερό λαχνό και 10€ στο νικητήριο λήγοντα.

Ο λαχνός της 1ης Ειδικής Κλήρωσης διατίθεται στη μισή τιμή από έναν λαχνό Λαϊκού Λαχείου τακτικής κλήρωσης, δηλαδή 5€ η πεντάδα/ 1€ το τεμάχιο!

Επιπλέον του μεγάλου επάθλου των 150.000€:



-Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από 5.000€.



-119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:



-Οι πρώτοι 10 κερδίζουν από 200€ ο καθένας



-Οι υπόλοιποι 109 κερδίζουν από 100€ ο καθένας

-Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού κερδίζουν από 10€.

Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη και η νέα εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας.



Η 1η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19:00 από το κανάλι της Allwyn στο YouTube.