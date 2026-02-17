Oλοκληρώθηκε η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.110.000 ευρώ μετά το 5ο συνεχόμενο τζάκποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 02126, σειρά η 10η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο, 6ο συνεχόμενο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.130.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 42023 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=1AE7JAD0Yv0}