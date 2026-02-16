Η ένταση κορυφώθηκε στο σημερινό επεισόδιο Survivor, στην καλύβα των «Επαρχιωτών».

Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, οι δύο ομάδες του Survivor, ήρθαν αντιμέτωπες με ένα νέο, απαιτητικό στίβο μάχης, σε έναν αγώνα ασυλίας.

Αν και οι «Αθηναίοι» ήρθαν αντιμέτωποι με την ήττα, στην παραλία των «Επαρχιωτών» φαίνεται να επικρατεί το «χάος» αφού πλέον φαίνεται η ομάδα να έχει διχαστεί και να έχει διαχωριστεί σε δύο επιμέρους «στρατόπεδα».

Συγκεκριμένα, οι νέες προσθήκες στην ομάδα, φαίνεται να έχουν αναστατώσει τη Φανή, καθώς μαθαίνει από συμπαίκτες της πως ο Γιάννης, εκφράζει την άποψή του για εκείνη «πίσω από την πλάτη της», μία κίνηση που την κάνει να νευριάσει και να ζητήσει εξηγήσεις.

Με ένταση, κατευθύνθηκε προς τον Γιάννη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ξανά φύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει χαμός. Τελεία; Όταν έφυγα και πήγα στην παραλία, τι είπε…;».

Αντίστοιχα στην κάμερα του ριάλιτι, δήλωσε: «Από την αρχή έχω πει ότι με τρελαίνει η αδικία και το ψέμα. Δεν είναι όμορφο όταν φεύγω να λες κάτι για εμένα από πίσω μου. Γιατί δεν με πήρες να μου πεις… Αυτό που έκανε ήταν ασέβεια».

Ο Γιάννης από την πλευρά του, προσπάθησε να υπερασπιστεί τη θέση του, ενώ στο πλευρό του στάθηκε και ο Μιχάλης Σηφάκης.

Η Ευτυχία, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις τόνισε: «Η Φανή, έδειξε να είναι αρκετά εκνευρισμένη με τον Γιάννη.. Δίνω δίκιο στη Φανή. Δεν το βρίσκω σωστό από το Γιάννη, το να το πει μπροστά σε όλους δείχνει ότι έχει πρόβλημα με μία μονάδα…».

Survivor: Έξαλλη η Φανή αποχώρησε από την παραλία

Όταν οι μπλε ομάδα, έκατσε για να θέσουν αρμοδιότητες, η ένταση κορυφώθηκε και η Φανή, με ένταση αποχώρησε από την καλύβα.

Σε δεύτερο χρόνο, η ομάδα φαίνεται πως έχει διαχωριστεί σε δύο υποομάδες, με την Αναστασία και την Τζο να θεωρούν πως ο Μιχάλης, επηρεάζει αρνητικά τους συμπαίκτες του. Ο ίδιος, σχολίασε το γεγονός ως εξής:

«Δεν με ενοχλεί που η Αναστασία και η Τζο, έρχονται ενάντια σε εμένα. Αν θέλουν να πάρουν το ρόλο μου, ας τον πάρουν με δικό τους σενάριο, όχι με δικό σενάριο να πάρουν το ρόλο μου. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, έχω πει ότι σε περίπτωση απουσίας μου μία εκ των δύο θα ήταν αρχηγός. Θα συνεχίσω να το λέω γιατί εγώ δεν πάω ενάντιο σε κάποιον όπως πάνε εκείνες».

Η Αναστασία με τη σειρά της σχολίασε το Μιχάλη Σηφάκη: «Δεν το κάνω επιτηδευμένα, πραγματικά βγαίνει από μέσα μου… Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι στη θέση της «βασίλισσας», όπως θέλει να πιστεύει ότι είναι ο Μιχάλης. Άλλο ηγέτης, άλλο βασιλιάς. Ο Μιχάλης θέλει να ηγηθεί αλλά να φαίνεται μόνο αυτός».

