Στο νέο επεισόδιο του Survivor οι «Αθηναίοι» έχουν ανάγκη τη νίκη.

Οι «Αθηναίοι» στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, έχασαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το αγώνισμα ασυλίας, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας και μεταξύ των παικτών.

Παράλληλα, το συμβούλιο του νησιού, ανέδειξε ως υποψήφιο προς αποχώρηση τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, μία συνθήκη που το έχει προβληματίσει έντονα: «Το μυστικό επιβίωσης τελικά είναι η δύναμη που σου προσφέρουν τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου και όσα θέλεις εσύ να καταφέρεις. Δύναμη μου δίνουν οι άνθρωποι που είναι πίσω, ξέρω ότι με σκέφτονται.. Αυτός είναι ένας λόγος που πρέπει να τα καταφέρω και να τους βγάλω ασπροπρόσωπους».

Survivor: Ποια ομάδα θα κερδίσει το σημερινό έπαθλο;

Από την άλλη πλευρά, οι συνεχείς ήττες των «Αθηναίων», έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας, με η Μαντίσα να εκφράζει έντονα την ανησυχία της για το μέλλον της στο ριάλιτι επιβίωσης:

«Πάω με την πεποίθηση ότι θέλω να κερδίσω, όπως κάθε φορά. Θέλω να είμαι καλά και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Θέλω όλη η ομάδα να πάμε έτσι. Αν χάσουμε η ψηφοφορία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει και για εμένα κίνδυνος να ψηφιστώ… Η Βασιλική και ο Δημήτρης προφανώς και δεν θα ψηφιστούν μεταξύ τους… άρα σίγουρα, θα βγάλουν εμένα. Οι νέες προσθήκες με βοήθησαν και ψυχολογικά, με ανέβασαν, μου είπαν ότι με θεωρούν από τις καλύτερες και θα ήταν άδικο να ψηφιστώ… Ο κάθε ένας κοιτάει να σώσει τον εαυτό του.. Έχουν την κλίκα, θα με ψηφίσουν… Αν τόσο τους κόβει και μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους, ας με ψηφίσουν».

Ο Δημήτρης από την πλευρά του σχολιάζει την συμπεριφορά της Μαντίσα λέγοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που του δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα:

«Έχει περάσει πολλά στο παιχνίδι. Μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Με έχει στο 50-50. Το 50% μου ξέρει ότι είναι ένα καλό παιδί, τη λατρεύω, έχω καταλήξει ότι είναι καλό παιδί. Το άλλο 50% μου θέλει να φύγει η Μαντίσα αύριο το πρωί».

Σε δεύτερο χρόνο, ο Benzy, φαίνεται να έχει μπει δυναμικά στο ριάλιτι επιβίωσης με σκοπό να ξεχωρίσει αγωνιστικά. Σήμερα λοιπόν, λίγο πριν από την έναρξη του αγωνίσματο, δήλωσε πως θα ήθελε να αγωνιστεί με το Μιχάλη Σηφάκη, καθώς αισθάνεται… «Σούπερμαν»:

«Το θέλω φουλ. Νιώθω σαν το Σούπερμαν. Να δούμε τι θα κάνω και σήμερα… Θέλω να παίζω κάθε αγώνισμα με το Σηφάκη, μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του».

