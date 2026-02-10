Οι νεαροί συνελήφθησαν μετά από αιματηρή συμπλοκή στα Κάτω Πατήσια, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα.

Στη σύλληψη 8 ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στα Κάτω Πατήσια για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ 26 νεαρών που σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2025. Οι συλληφθέντες είναι από 16 έως 24 ετών. Από τη συμπλοκή είχαν τραυματιστεί σοβαρά 3 άτομα νεαρής ηλικίας.

Έντεκα νεαροί, μεταξύ των οποίων οκτώ βασικοί ύποπτοι, έπεσαν στα χέρια των Αρχών μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή, απλή σωματική βλάβη, αλλά και παραβάσεις που σχετίζονται με όπλα, φωτοβολίδες και ναρκωτικά. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 20 άτομα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε διάφορους ρόλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 21ης Δεκεμβρίου 2025, όταν δύο ομάδες νεαρών, αποτελούμενες από 16 και 10 άτομα αντίστοιχα, συνεπλάκησαν λόγω προσωπικών διαφορών και ενός προηγούμενου επεισοδίου μεταξύ ενός 19χρονου και ενός 16χρονου μέλους τους.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 18χρονος τραυμάτισε σοβαρά δύο άτομα ηλικίας 19 και 18 ετών με μαχαίρι τύπου «karambit», ενώ ένας 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά έναν 21χρονο στην κοιλιακή χώρα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων αποκάλυψαν και οδήγησαν σε κατασχέσεις πλήθους αντικειμένων, όπως πιστόλι-ρέπλικα με φυσίγγια, 97 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, 52 γρ. κοκαΐνης, 51 γρ. μεθαμφεταμίνης, 6 μαχαίρια, 2 τρίφτες κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 5.105 ευρώ, κροτίδα, σιδερογροθιά, διαρρηκτικά εργαλεία και 9 κινητά τηλέφωνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων και των ρόλων τους.