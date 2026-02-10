Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 85χρονη στο Κολωνάκι.

Επί τέσσερις ώρες κρατούσαν δεμένη και φιμωμένη την 85χρονη οι δύο ληστές στο Κολωνάκι, οι οποίοι εισέβαλαν στο διαμέρισμα της μέρα μεσημέρι προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Οι ληστές έδεσαν την άτυχη ηλικιωμένη σε μια καρέκλα και με ταινία της έφραξαν το στόμα ώστε να μην μπορεί να καλέσει βοήθεια. Η ηλικιωμένη βρισκόταν μόνη της στο διαμέρισμα όταν οι διαρρήκτες παραβίασαν την πόρτα, εισέβαλαν στο διαμέρισμα και την ακινητοποίησαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbgkauy7m3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως αναφέρει η κόρη της στον Alpha, κανείς από τους διαρρήκτες δεν ήταν βίαιος απέναντί της, άρπαξαν τα χρυσαφικά και λεία αξίας 10.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Η 85χρονη κατάφερε να λυθεί και ειδοποίησε την αστυνομία, με τους δύο ληστές να αναζητούνται.