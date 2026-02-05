Το θύμα είχε κακοποιηθεί και κατέληξε τρεις μέρες μετά το εξιτήριο από νοσοκομείο.

Εξιχνιάστηκε η ληστεία στα Μέγαρα που έγινε τον περασμένο Ιούνιο, όταν ένας 22χρονος εισέβαλε στο σπίτι 72χρονου, τον χτύπησε άγρια και τον λήστεψε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία έπειτα από έρευνες ανακάλυψε ότι ο δράστης της υπόθεσης είναι ένας 22χρονος Ρομά ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Όπως είπε στους αστυνομικούς εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον βασάνισε αρκετή ώρα, τον χτύπησε στο κεφάλι και άρπαξε 5.000 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Σημειώνεται πως τον ηλικιωμένο είχε εντοπίσει αιμόφυρτο η σύζυγός του. Το θύμα είχε ματαφερθεί στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για 51 ημέρες και τον Οκτώβριο πήρε εξιτήριο. Δυστυχώς τρεις ημέρες μετά κατέληξε.