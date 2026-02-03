Τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο σπίτι τους έζησε ένα ζευγάρι στα Μεσόγεια.

Θύματα ληστείας έπεσαν ένας 62χρονος και η 59χρονη σύζυγός του μέσα στην οικία τους στα Μεσόγεια στην οδό Καλαμάτας την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις δράστες εισέβαλαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι. Αφού τους ακινητοποίησαν δένοντάς τους με χειροπέδες, αφαίρεσαν 65.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή και 50.000 ευρώ σε κοσμήματα.

Στη συνέχεια αποδέσμευσαν το ζευγάρι και διέφυγαν γρήγορα από το σημείο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Μαρκόπουλου.