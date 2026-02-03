Τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΥΠΑΑΤ για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα.

Δύο δείγματα με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές, δύο με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες και συνολικά πέντε με υπερβάσεις σε MRLs εντοπίστηκαν στους ελέγχους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Το υπουργείο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο. Από τα συνολικά 274 δείγματα, εντοπίστηκαν δύο με υπερβάσεις σε MRLs με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές. Επίσης, το υπουργείο ανακοίνωσε συνολικά πέντε δείγματα με υπερβάσεις σε MRLs και δύο με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Τα MRLs είναι τα ανώτατα νόμιμα όρια υπολειμμάτων που επιτρέπονται σε τρόφιμα όταν τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική. Υπέρβαση MRL δεν σημαίνει αυτόματα κίνδυνο, αλλά ενεργοποιεί αξιολόγηση κινδύνου και διορθωτικές ενέργειες, σημειώνει το ΥΠΑΑΤ.

Σε ό,τι αφορά στα τρόφιμα που εντοπίστηκαν υπερβάσεις σε MRLs με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές, πρόκειται για μανταρίνια και σπανάκι, ελληνικής προέλευσης και στις δύο περιπτώσεις.

Το δείγμα μανταρινιού είχε σε υπέρβαση τη δραστική ουσία chlorpyrifos και εντοπίστηκε στη λαχαναγορά του Ρέντη. To δείγμα σπανακιού εντοπίστηκε σε κατάστημα χονδρικής στη Σάμο και είχε σε υπέρβαση τις δραστικές ουσίες abamectin και deltamethrin.

Οι άλλες τρεις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν υπερβάσεις ήταν ένα δείγμα αχλαδιών, από τη λαχαναγορά του Ρέντη και δύο δείγματα ροδιών. Τα ρόδια ήταν αιγυπτιακής προέλευσης, εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, είχαν σε υπέρβαση τις δραστικές ουσίες imidacloprid, acetamiprid και thiamethoxam και τα φορτία δεν εισήχθησαν στη χώρα.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων του Δεκεμβρίου, το 98,2% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων (MRLs), «επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στον καταναλωτή», αναφέρει στην ανακοίνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Η υψηλή συμμόρφωση, στο 98,2% τον Δεκέμβριο, δείχνει ότι οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη. Συνεχίζουμε με στοχευμένους ελέγχους, τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου και άμεσες διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται, ώστε να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και να στηρίζουμε τους συνεπείς παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων», δήλωσε ο γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΥΠΑΑΤ