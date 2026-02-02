Επιβλήθηκαν συνολικά 17.556 διοικητικές κυρώσεις, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776 ευρώ.

Τους 82.412 έφτασαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2024 (79.207). Στο ίδιο διάστημα, επιβλήθηκαν συνολικά 17.556 διοικητικές κυρώσεις, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776 ευρώ, αυξημένο από τα 49,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Όπως από πλευράς Υπουργείου Εργασίας σημειώνεται η σταθερή αύξηση των ελέγχων, η οποία από το 2019 φτάνει το +42% (58.059), οφείλεται στη στοχοπροσήλωση των έμπειρων στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό κάθε χρονιάς, αξιοποιώντας ολοένα και πιο αναβαθμισμένα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία. Εργαλεία που σε καμία περίπτωση δεν καταργούν τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά λειτουργούν συνδυαστικά.

H ψηφιοποίηση της διαδικασίας με αντικατάσταση του χειρόγραφου δελτίου, χρήση tablets, άμεση καταχώρηση αποτελεσμάτων, ανάλυση δεδομένων και εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου, σε συνδυασμό με εργαλεία Business Intelligence έχει ενισχύσει σημαντικά το έργο των επιθεωρήσεων.

Στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας παραμένει η τήρηση της νομιμότητας, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών που λειτουργούν σύννομα, καταπολεμώντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω στοχευμένων και ποιοτικών ελέγχων.