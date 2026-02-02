Σε Ελλάδα και Βουλγαρία τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν μπορούν να κρατήσουν ζεστό το σπίτι τους.

Άλλη μία αρνητική πρωτιά της Ελλάδας αναδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat: το 19% των πολιτών δεν μπορεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ και η Ελλάδα «μοιράζεται» την αρνητική πρωτιά με τη Βουλγαρία, ενώ στη δεύτερη χειρότερη θέση είναι οι Λιθουανοί (18%) και ακολουθεί η Ισπανία (17,5%).

Στον αντίποδα, το 2,7% των Φιλανδών, το 3,3% των Πολωνών και των Σλοβένων δεν μπορούν να διατηρήσουν επαρκώς ζεστό το σπίτι τους, χώρες που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Συνολικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 9,2% των πολιτών δεν μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024. Μια βελτίωση της τάξης του 1,4% σε σύγκριση με το 2023 (10,6%).