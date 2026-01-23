Οι γλυκοπατάτες δεν έχουν θέση μόνο στο πιάτο μας.

Οι γλυκοπατάτες είναι εξαιρετικά θρεπτικές- πλούσιες σε βιταμίνες Α και C μεταξύ άλλων- όμως στο τραπέζι μας η θέση τους δεν είναι μόνο στο πιάτο, αλλά και… σε ένα βάζο.

Αν θέλουμε λίγο πράσινο στο σπίτι και δεν καταφέρνουμε να κρατήσουμε «ζωντανό» ό,τι βρίσκεται μέσα στις γλάστρες μας, μπορούμε να μετατρέψουμε μια γλυκοπατάτα σε φυτό εσωτερικού χώρου.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό amazinggardenideas στο Instagram δείχνει βήμα- βήμα την απλή διαδικασία. Χρειαζόμαστε μία γλυκοπατάτα, δίχως να έχει σημασία το μέγεθος. Την ξεπλένουμε, γεμίζουμε ένα δοχείο με νερό και τη βάζουμε στο χείλος, έτσι ώστε το κάτω μέρος να ακουμπά στο νερό.

Αφήνουμε το δοχείο σε ζεστό μέρος και σε λίγες ημέρες η γλυκοπατάτα θα αρχίσει να βγάζει βλαστούς και φύλλα. Έτσι σταδιακά μεταμορφώνεται από τρόφιμο σε φυτό εσωτερικού χώρου. Μάλιστα, είναι πιθανό να βγάλει και μικρά λουλούδια.

{https://www.instagram.com/p/DTmQ79tEscr/}