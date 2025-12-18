Ο πουρές γλυκοπατάτας μπορεί να συνοδεύσει ψητό κοτόπουλο, μοσχάρι ή να χρησιμοποιηθεί σε παρασκευές όπως γλυκά τάρτες ή muffins.

Οιγλυκοπατάτες είναι ένα θρεπτικό και νόστιμο λαχανικό, πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες Α και C, καθώς και σε αντιοξειδωτικά.

Η μοναδική τους γλυκιά γεύση τις καθιστά ιδανικές για διάφορες συνταγές, είτε ως κύριο πιάτο είτε ως συνοδευτικό.

Στο παρακάτω κείμενο θα δούμε πώς μπορούμε να τις μαγειρέψουμε στο φούρνο και πώς να φτιάξουμε πουρέ γλυκοπατάτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dbudsxzjno75?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γλυκοπατάτες στο φούρνο

Το ψήσιμο στο φούρνο είναι ένας από τους πιο απλούς και γευστικούς τρόπους για να απολαύσουμε τις γλυκοπατάτες. Η διαδικασία είναι η εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υλικά:

4 μεσαίες γλυκοπατάτες

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Προαιρετικά: ρίγανη, θυμάρι ή σκόρδο σε σκόνη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Πλένουμε καλά τις γλυκοπατάτες και, αν θέλουμε, τις ξεφλουδίζουμε.

Κόβουμε τις γλυκοπατάτες σε φέτες, κύβους ή λωρίδες, ανάλογα με την προτίμησή μας.

Τοποθετούμε τα κομμάτια σε ένα ταψί, περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και τα υπόλοιπα μπαχαρικά.

Ψήνουμε για 25–35 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ένα χρυσό χρώμα, ανακατεύοντας μία φορά κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Οι ψητές γλυκοπατάτες είναι τέλειες ως συνοδευτικό για κρέας, ψάρι ή σαλάτα και μπορούν να σερβιριστούν ζεστές με λίγο γιαούρτι ή σως από ταχίνι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d9tbqk4imut5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-d5f6lux0irip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πουρές γλυκοπατάτας

Ο πουρές γλυκοπατάτας είναι απαραίτητα βελούδινος και γλυκός, ιδανικός για συνοδευτικά πιάτα ή ακόμα και για γλυκά.

Υλικά:

4 μεσαίες γλυκοπατάτες

2 κουταλιές βούτυρο ή ελαιόλαδο

1/4 φλιτζάνι γάλα ή κρέμα (προαιρετικά φυτικό γάλα)

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις γλυκοπατάτες και τις κόβουμε σε κύβους.

Βράζουμε σε νερό για 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Σουρώνουμε και τοποθετούμε σε ένα μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα.

Προσθέτουμε το βούτυρο και λίγο γάλα και πολτοποιούμε με ένα πιρούνι ή μπλέντερ μέχρι να γίνει λείος πουρές.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση και σερβίρουμε ζεστό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d6ahe11sq6ep?integrationId=40599y14juihe6ly}