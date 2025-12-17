Με το FlexiPay από τη Hellas Direct μπορείς να επιλέξεις ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή σπιτιού χωρίς πιστωτική, χωρίς τράπεζα και χωρίς άγχος.

Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Δεκέμβρη, το κρύο γίνεται πιο τσουχτερό, τα λαμπάκια ανάβουν στα μπαλκόνια και στο μυαλό σου στριφογυρίζει ήδη η ερώτηση: «Τι δώρο να πάρω φέτος;». Για την οικογένεια σου, αλλά και για εσένα. Γιατί όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι τα καλύτερα δώρα δεν είναι πάντα αντικείμενα. Είναι επιλογές που σου λύνουν τα χέρια στην καθημερινότητα και προσφέρουν ηρεμία σε σένα και τους αγαπημένους σου όλο τον χρόνο.

Κάπου ανάμεσα στα έξοδα των γιορτών, στα τραπέζια, στις μετακινήσεις και στις λίστες με υποχρεώσεις, υπάρχει κι ένα θέμα που συνήθως αφήνεις για αργότερα, η ασφάλεια του αυτοκινήτου, της μηχανής, του σπιτιού. Κάτι που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις, αλλά συχνά το βλέπεις ως αγγαρεία ή ως ένα ακόμα κόστος που «πέφτει μαζεμένο».

Κι όμως, φέτος υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να το δεις.

Όταν σκέφτεσαι τα έξοδα, σκέφτεσαι και το timing

Ας το πάρουμε από την αρχή. Δεκέμβρης σημαίνει αυξημένα έξοδα. Δώρα, έξοδοι, ταξίδια, οικογενειακές ανάγκες. Δεν είναι η στιγμή που θες να δώσεις ένα μεγάλο ποσό με τη μία, ακόμα κι αν ξέρεις ότι μακροπρόθεσμα σε συμφέρει. Από την άλλη, δεν θέλεις και να κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Να αφήσεις εκτός μια κάλυψη που θα σου φανεί απαραίτητη τη λάθος στιγμή.

Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι το FlexiPay από την Hellas Direct. Είναι ένας απλός, ξεκάθαρος τρόπος πληρωμής που σου επιτρέπει να έχεις ετήσια ασφάλεια και ταυτόχρονα να πληρώνεις με δόσεις, χωρίς πιστωτική, χωρίς τράπεζα, χωρίς αιτήσεις και εγκρίσεις.

Τι είναι στην πράξη το FlexiPay

Φαντάσου το εξής σενάριο. Θέλεις να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Ξέρεις ότι η ετήσια ασφάλεια σου προσφέρει σημαντικό όφελος στο κόστος, που στο αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει έως και 40%, ανάλογα με το πρόγραμμα. Το πρόβλημα δεν είναι το αν σε συμφέρει, αλλά το πώς θα το πληρώσεις.

Με το FlexiPay δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στο «συμφέρει» και στο «αντέχω οικονομικά». Επιλέγεις ετήσια ασφάλεια και την πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, απευθείας με τη χρεωστική σου κάρτα. Χωρίς πιστωτική. Χωρίς δάνειο. Χωρίς τράπεζα στη μέση.

Απλώς επιλέγεις το FlexiPay πριν ολοκληρώσεις την αγορά ή την ανανέωση του συμβολαίου σου και, με την ολοκλήρωση, λαμβάνεις το πλήρες 12μηνο πλάνο δόσεων. Ξέρεις από την πρώτη στιγμή τι πληρώνεις και πότε. Καμία έκπληξη.

Γιατί αυτό κάνει πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά σου

Στην καθημερινή ζωή, οι περισσότερες αποφάσεις δεν παίρνονται μόνο με βάση το «τι θέλω», αλλά και το «τι μπορώ τώρα». Και κάπως έτσι, πολλές φορές, καταλήγεις να διαλέγεις το βασικό πακέτο ασφάλειας. Όχι επειδή σε καλύπτει πλήρως, αλλά επειδή είναι πιο εύκολο εκείνη τη στιγμή. Με το FlexiPay, αυτή η ισορροπία αλλάζει.

Όταν το κόστος μοιράζεται σε 12 μήνες, σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις καλύτερο και πληρέστερο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Να προσθέσεις προαιρετικές καλύψεις που μέχρι τώρα άφηνες απ’ έξω, όπως θραύση κρυστάλλων ή οδική βοήθεια. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη.

Δεν είναι τυχαίο ότι 9 στους 10 οδηγούς που επιλέγουν FlexiPay έχουν τουλάχιστον μία προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριό τους, με την οδική βοήθεια να είναι η πιο δημοφιλής. Γιατί όλοι θέλουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία, αρκεί να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο κόστος με ευελιξία.

Δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο πια

Μέχρι πρόσφατα, το FlexiPay ήταν διαθέσιμο μόνο για την ασφάλεια αυτοκινήτου. Από το 2025 όμως, αυτό αλλάζει. Πλέον μπορείς να το επιλέξεις και για την ασφάλεια μηχανής, αλλά και για την ασφάλεια σπιτιού. Κι εδώ το νόημα γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο.

Σκέψου το σπίτι σου. Δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι ο χώρος σου, οι άνθρωποί σου, ό,τι έχεις χτίσει με κόπο. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί αντιμετωπίζουν την ασφάλεια σπιτιού ως κάτι δευτερεύον ή αναβάλλουν τη σωστή κάλυψη επειδή το κόστος φαίνεται μεγάλο όταν έρχεται μονομιάς.

Με το FlexiPay, η ευέλικτη πληρωμή με χρεωστική σου δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσεις το ασφαλιστήριο με βάση τις πραγματικές σου ανάγκες. Όχι να προσαρμόσεις τις ανάγκες σου στο πορτοφόλι της στιγμής.

Το ίδιο ισχύει και για τη μηχανή, μέσω του FlexiPay μηχανής . Ένα μέσο που για πολλούς είναι καθημερινό εργαλείο μετακίνησης, αλλά συχνά μένει με τις απολύτως βασικές καλύψεις.

Ένας τρόπος πληρωμής, χωρίς δεσμεύσεις

Ένα ακόμα σημείο που κάνει τη διαφορά είναι η απλότητα. Το FlexiPay δεν σε δεσμεύει. Τα ασφαλιστήρια είναι μηνιαία, πληρώνονται μέσω πάγιας εντολής και ανανεώνονται αυτόματα. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να ακυρώσεις το συμβόλαιο, μπορείς να το κάνεις οποτεδήποτε, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Δεν υπάρχουν «ψιλά γράμματα». Δεν υπάρχει έγκριση που περιμένεις. Δεν υπάρχει τράπεζα που αποφασίζει για εσένα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια χρεωστική κάρτα.

Και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει διαθέσιμο σε όλους:

Σε όσους δεν έχουν πιστωτική.

Σε όσους έχουν, αλλά δεν θέλουν να τη φορτώσουν.

Σε όσους θέλουν το όφελος της ετήσιας ασφάλειας και την ηρεμία της δόσης.

Τελικά, τι δώρο θα κάνεις στον εαυτό σου φέτος;

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, είναι λογικό να σκέφτεσαι τι θα προσφέρεις στους άλλους. Αλλά ίσως αξίζει να σκεφτείς και τι προσφέρεις σε εσένα και στην οικογένειά σου.

Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο. Με τη σωστή προσέγγιση, μπορεί να γίνει συνειδητή επιλογή. Μια επιλογή που σου επιτρέπει να κινείσαι, να ζεις και να σχεδιάζεις με λιγότερο άγχος.

Το FlexiPay από τη Hellas Direct δεν υπόσχεται θαύματα αλλά κάτι πολύ πιο πρακτικό: ευελιξία, διαφάνεια και τη δυνατότητα να έχεις την κάλυψη που πραγματικά θέλεις, με τον τρόπο πληρωμής που σου ταιριάζει.

Ίσως, τελικά, αυτό να είναι το καλύτερο δώρο για τις γιορτές. Ένα δώρο που δεν τελειώνει όταν μαζεύεις τα στολίδια, αλλά σε ακολουθεί όλο τον χρόνο