Τη μεγαλύτερη αύξηση μέσου κύκλου εργασιών καταγράφουν κλάδοι που συνδέονται με την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τη μεταποίηση, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Τα αναλυτικά στοιχεία για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους υψηλότερους μέσους ετήσιους κύκλους εργασιών, αλλά και για τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων, έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν για την εφαρμογή των τεκμηρίων και τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος για το φορολογικό έτος 2025, αποτελώντας βασικό εργαλείο για τον έλεγχο και τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Η ανάλυση των κλάδων με τον υψηλότερο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών καταδεικνύει ότι στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται το χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με μέσο κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 1.217.695,65 ευρώ ανά επιχείρηση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 628.592,54 ευρώ, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, με 449.551,11 ευρώ.

Σημαντικές επιδόσεις εμφανίζουν επίσης η επεξεργασία και συντήρηση κρέατος, με μέσο κύκλο εργασιών 355.216,77 ευρώ, η κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος με 329.924,40 ευρώ και η διανομή ηλεκτρικού ρεύματος με 309.914,35 ευρώ. Υψηλά στη λίστα βρίσκονται και τα φαρμακεία, δηλαδή το λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 301.621,83 ευρώ. Ακολουθούν δραστηριότητες όπως η επεξεργασία και συντήρηση πατατών, η παραγωγή προϊόντων κρέατος και πουλερικών, η κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας και το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, με κύκλους εργασιών που κυμαίνονται από περίπου 238.000 έως 266.000 ευρώ.

Την πρώτη εικοσάδα συμπληρώνουν κλάδοι κυρίως του χονδρικού εμπορίου και της μεταποίησης, όπως η λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομείων, το χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων, το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών, το μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, καθώς και το χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών προϊόντων.

Παράλληλα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ φωτίζουν και τους κλάδους με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι δραστηριότητες μηχανικών και συναφών τεχνικών συμβούλων, με 36.842 επιχειρήσεις και μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 32.018,33 ευρώ. Ακολουθούν οι νομικές δραστηριότητες, όπου δραστηριοποιούνται 35.411 επιχειρήσεις, με μέσο κύκλο εργασιών 26.943,21 ευρώ.

Ιδιαίτερα πολυπληθείς είναι και οι κλάδοι της εστίασης, με 31.469 επιχειρήσεις στα εστιατόρια και τις κινητές μονάδες εστίασης και 28.081 επιχειρήσεις στις δραστηριότητες παροχής ποτών. Σημαντική παρουσία καταγράφεται και στον κλάδο εκμετάλλευσης ταξί, με σχεδόν 30.000 επιχειρήσεις. Στους κλάδους με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων συγκαταλέγονται ακόμη οι ειδικότητες των ιατρών, τα καταλύματα σύντομης διαμονής, τα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, το λιανικό εμπόριο τροφίμων και η συντήρηση και επισκευή οχημάτων.

Με βάση τη σύγκριση των στοιχείων της ΑΑΔΕ για τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ανά ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2023 (για την εφαρμογή τεκμηρίων το 2024) και του φορολογικού έτους 2024 (για την εφαρμογή τεκμηρίων το 2025), προκύπτουν σαφείς διαφοροποιήσεις τόσο σε κλάδους που κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τζίρου όσο και σε κλάδους που εμφάνισαν υποχώρηση.

Τη μεγαλύτερη αύξηση μέσου κύκλου εργασιών καταγράφουν κλάδοι που συνδέονται με την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τη μεταποίηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αυξήθηκε θεαματικά από περίπου 228.000 ευρώ το 2023 σε σχεδόν 310.000 ευρώ το 2024, αντανακλώντας τις ανατιμήσεις και την αυξημένη αξία συναλλαγών στον ενεργειακό τομέα. Σημαντική άνοδο εμφάνισε και η κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος, με τον μέσο τζίρο να αυξάνεται από περίπου 287.000 ευρώ σε σχεδόν 330.000 ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και των έργων υποδομής.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης κλάδοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η επεξεργασία και συντήρηση πατατών παρουσίασε έντονη αύξηση, από περίπου 204.000 ευρώ σε σχεδόν 267.000 ευρώ, ενώ η παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, αν και παραμένει στις πρώτες θέσεις τζίρου, κατέγραψε ελαφρά υποχώρηση από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 2023, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αύξηση σημειώθηκε και στη λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομείων, με τον μέσο κύκλο εργασιών να ενισχύεται οριακά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του κλάδου.

Στον αντίποδα, μείωση του μέσου κύκλου εργασιών παρατηρείται σε αρκετούς μεταποιητικούς και παραδοσιακούς κλάδους. Η επεξεργασία και συντήρηση κρέατος εμφανίζει αισθητή πτώση, καθώς από επίπεδα άνω των 430.000 ευρώ το 2023 υποχώρησε σε περίπου 355.000 ευρώ το 2024, γεγονός που αποδίδεται τόσο στο αυξημένο κόστος παραγωγής όσο και στη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους. Πτώση καταγράφεται και στην παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων, όπου ο μέσος τζίρος μειώθηκε αισθητά, όπως και σε επιμέρους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.