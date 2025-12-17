Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι το γεγονός ότι μόνο το προηγούμενο έτος περισσότεροι από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν στη λεγόμενη «βιομηχανία» του παράνομου τζόγου.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει και στην Ελλάδα η συμμετοχή των πολιτών, ακόμη και ανηλίκων, σε παράνομα τυχερά παίγνια, με τον συνολικό τζίρο του παράνομου τζόγου να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1,7 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αποτυπώνουν ένα εκτεταμένο και βαθιά ριζωμένο φαινόμενο, το οποίο αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους των μηχανισμών ελέγχου, κυρίως στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι το γεγονός ότι μόνο το προηγούμενο έτος περισσότεροι από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν στη λεγόμενη «βιομηχανία» του παράνομου τζόγου, είτε μέσω παράνομων λεσχών και καζίνων είτε μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών ιστοτόπων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμμετοχή ανηλίκων, καθώς, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, ένας στους τρεις παίκτες που τζόγαραν ήταν ηλικίας μόλις 16 ετών.

Ο παράνομος τζόγος, και ειδικά ο διαδικτυακός, εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον όπου ανήλικοι, εθισμένοι παίκτες και εγκληματικά κυκλώματα συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια «γκρίζα ζώνη» μαύρου χρήματος και σοβαρών κοινωνικών κινδύνων. Από τον συνολικό κύκλο εργασιών των 1,7 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι περίπου 500 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία όμως διαφεύγουν πλήρως κάθε θεσμικού πλαισίου και ελέγχου.

Ο περιορισμός του φαινομένου αποτελεί μία από τις δύο βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συνολική λειτουργία της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Η δεύτερη κεντρική προτεραιότητα αφορά την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού και την αντιμετώπιση του εθισμού.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, έπειτα από χρόνια αποσπασματικών και αμφιλεγόμενων παρεμβάσεων, την ερχόμενη άνοιξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα καλύπτει συνολικά κάθε μορφή τζόγου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, Αντώνη Βαρθολομαίο, το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο μέτρων με αυστηρότερες κυρώσεις, άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα παράνομων καταστημάτων, αφαίρεση αδειών λειτουργίας, καθώς και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τους ελέγχους. Παράλληλα, προβλέπονται νέοι όροι για τη λειτουργία των Internet cafes, τα οποία συχνά λειτουργούν ως βιτρίνα για κρυφά καζίνα.

Την ίδια ώρα, η «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 11.000 παράνομους διαδικτυακούς τόπους, χωρίς ωστόσο το μέτρο αυτό να επαρκεί για την ανάσχεση του φαινομένου. Το ψηφιακό αποτύπωμα του παράνομου τζόγου διευρύνεται συνεχώς, καθιστώντας επιτακτική όχι μόνο τη θέσπιση αλλά και την ουσιαστική εφαρμογή νέων διατάξεων. Το μεγάλο στοίχημα για την Πολιτεία είναι η αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και ο τερματισμός της ανοχής απέναντι σε μια «μαύρη βιομηχανία» που λειτουργεί ως παράλληλος μηχανισμός τζόγου εκτός κάθε ελέγχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ χαρακτήρισε «παράξενο» το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν ζήτησε, αν και τυπικά δεν απαιτείται, τη θέση της Επιτροπής Παιγνίων αναφορικά με την υπό διερεύνηση εξαγορά της στοιχηματικής εταιρείας Novibet από την Allwyn. Όπως ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης, ζητήθηκαν στοιχεία για τα μερίδια αγοράς των εταιρειών, αλλά όχι η γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής. «Είναι σαν να επιχειρείται μια συγχώνευση στον τραπεζικό κλάδο και να μη ζητείται η γνώμη του κ. Στουρνάρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.