Νέα μέτρα για την στεγαστική κρίση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συζήτησης για την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026.

Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με κάλυψη έως και του 90% της δαπάνης. Το σχέδιο προβλέπει συνολικούς πόρους 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ, με εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Ένα επιπλέον μέτρο αφορά την ετήσια επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, χωρίς να τίθεται εισοδηματικό κριτήριο. Ταυτόχρονα, δρομολογούνται τοπικά προγράμματα αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να αξιοποιηθούν ως κατοικίες για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων.

Σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, προβλέπεται η επέκταση των υφιστάμενων περιορισμών και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στις ζώνες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου ισχύει ήδη απαγόρευση, κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται ενώ ήταν ενταγμένο στη βραχυχρόνια μίσθωση θα διαγράφεται αυτομάτως από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Το συνολικό πακέτο μέτρων ενισχύεται με ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην προσιτή κατοικία. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να ανεγείρουν νέες κατοικίες ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών. Το πλαίσιο θα συνοδεύεται από φορολογικές ελαφρύνσεις στα μισθώματα και από ανώτατο όριο ενοικίου, το οποίο θα καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο.

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προαναγγέλλει πολεοδομική ρύθμιση που στοχεύει στην επιτάχυνση της μετατροπής υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Με τον τρόπο αυτό, εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίρια θα μπορούν να εισέρχονται ταχύτερα στην αγορά, αξιοποιώντας ως κίνητρο τη χορήγηση φορολογικών εκπτώσεων.