Το ζευγάρι εντόπισε νεκρό η κόρη τους, ενώ αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του Νικ και των γονιών του.

Οι εισαγγελείς του Λος Άντζελες άσκησαν δίωξη εις βάρος του Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ.

Ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, με ειδική περίσταση που αφορά πολλαπλούς φόνους, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Νέιθαν Χόχμαν.

Εφόσον κριθεί ένοχος, θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής ή σε θανατική ποινή. Θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει επίσημα τις κατηγορίες και να δηλώσει την απολογία του, αφού κριθεί ιατρικά κατάλληλος από τις σωφρονιστικές αρχές, ανέφερε ο Χόχμαν.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν δύο ημέρες αφότου το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, ο Χόχμαν δήλωσε ότι δεν είχε ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν οι εισαγγελείς θα ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Ο 32χρονος ύποπτος αναμενόταν να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή αργότερα την Τρίτη προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες, ωστόσο ο εισαγγελέας δήλωσε αργότερα ότι η ακρόαση θα προγραμματιστεί για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι νεκροψίες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν, θα καθορίσουν την ακριβή αιτία, τον τρόπο και τον χρόνο θανάτου.

Μαρτυρίες για άγριο τσακωμό πριν την δολοφονία

Δημοσιεύματα θέλουν το δολοφονημένο ζευγάρι να είχε τσακωθεί άγρια με τον γιο τους λίγες μόνο ώρες πριν φύγουν από τη ζωή.

Οικογενειακοί φίλοι που επικαλείται το δίκτυο ΤΜΖ ανέφεραν ότι το Σάββατο το βράδυ ο Νικ Ράινερ είχε άγριο καβγά με τους γονείς του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του τηλεπαρουσιαστή Κόναν Ο'Μπράιεν.

Μάρτυρες που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο μίλησαν για μια «περίεργη» του Νίκ που «φρίκαρε» τους παρευρισκόμενους.

«Δεν είναι σαφές τι ήταν η αιτία του καβγά, αλλά ήταν τόσο έντονο, που πολλοί άκουσαν τη φασαρία» αναφέρει το δίκτυο. Το ζεύγος Ράινερ φέρεται να έφυγε έπειτα από την «πολύ έντονη» αντιπαράθεση.