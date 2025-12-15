Ο Τραμπ επιτέθηκε στον δολοφονημένο σκηνοθέτη, απέδωσε το έγκλημα στο γεγονός ότι ήταν επικριτής του.

Ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ συνελήφθη για τη δολοφονία τους, την ώρα που ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το έγκλημα σοκάρει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος το αποδίδει στο γεγονός ότι ο σκηνοθέτης ήταν επικριτής του.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Νικ Ράινερ και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά τη δολοφονία των γονιών του. Η εγγύηση ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλούνται τα αμερικανικά ΜΜΕ. Στα έγγραφα δεν αποκαλύπτονται οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, πέρα από το ότι πρόκειται για κακούργημα.

Στο παρελθόν ο 32χρονος έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, αλλά και για τις περιόδους που είχε μείνει άστεγος. «Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είναι θέμα τύχης. Ρίχνεις το ζάρι και ελπίζεις να τα καταφέρεις», είχε δηλώσει το 2016 στο People ο Νικ Ράινερ.

Ο 32χρονος είχε συνεργαστεί με τον πατέρα του στην ταινία «Being Charlie», που είχε αντλήσει έμπνευση από τη ζωή του Νικ Ράινερ. Εκείνος έγραψε το σενάριο και ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, είχε σκηνοθετήσει την ταινία.

Ο 78χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ - φωτογράφος και παραγωγός- βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Είχαν δολοφονηθεί και έφεραν πολλαπλές μαχαιριές.

Η σοκαριστική ανάρτηση του Τραμπ για τη δολοφονία του σκηνοθέτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί πολλές φορές σε επικριτές του. Όμως, η ανάρτηση με την οποία καταφέρεται εναντίον του δολοφονημένου σκηνοθέτη προκάλεσε σοκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδίδει το έγκλημα στο γεγονός ότι ο Ρομπ Ράινερ ήταν επικριτής του, χωρίς να παρέχει καμία απόδειξη για αυτό. Σημειώνεται πως η αστυνομία δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση για το πιθανό κίνητρο της διπλής δολοφονίας.

«Κάτι πολύ λυπηρό συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος που πάσχιζε αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και αστέρας της κωμωδίας, πέθανε μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, σύμφωνα με αναφορές εξαιτίας του θυμού που προκαλούσε στους άλλους μέσω της έντονης, ανυποχώρητης και ανίατης πάθησης από την ψυχικά παραλυτική ασθένεια γνωστή ως σύνδρομο διαταραχής Τραμπ (DTS)», υποστηρίζει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του χρησιμοποιούν συχνά τον όρο DTS για να αναφερθούν σε επικριτές του Τραμπ. Ο Ράινερ ήταν Δημοκρατικός και επέκρινε συχνά τον Τραμπ, που μεταξύ άλλων τον είχε χαρακτηρίσει «πνευματικά ακατάλληλο» για το αξίωμα.

«Ήταν γνωστός για το ότι είχε τρελάνει τον κόσμο με τη λυσσασμένη εμμονή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η προφανής παράνοιά του έφτανε σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλείου, με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής προ των πυλών, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη ο Ρομπ και η Μισέλ», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.