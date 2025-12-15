Οριακή αύξηση καταγράφει η Νέα Δημοκρατία με 23,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μείωση στο 11,6%- Ελληνική Λύση και ΚΚΕ ακολουθούν με 9,5% και 7,3% αντίστοιχα.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco, με την πλειοψηφία των πολιτών να ζητούν εκλογές μέσα στο 2026.

Η δυσαρέσκεια δεν δημιουργεί μεταβολές στην εκλογική παρουσία των κομμάτων σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος αναφορικά με την πρόθεση ψήφου. Αυτό που καταγράφεται είναι η αύξηση των αναποφάσιστων σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τις αρχές του χρόνου με μόνους κερδισμένους την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, σημείωσε.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.

Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν ποσοστό 20,9%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 21,5% στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.

Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η απάντηση των πολιτών είναι «απαξίωση» ουσιαστικά σε ό,τι αφορά στην απόδοση δικαιοσύνης από την Εξεταστική καθώς το 69% των εωρηθέντων κρίνουν πως δε θα οδηγήσει σε δικαιοσύνη η λειτουργία της Εξεταστικής. Αντίθετη άποψη έχει το 16% ενώ το 15% είναι αναποφάσιστο.

Καταλυτικό και αυξημένο σε σχέση με την περσινή δημοσκόπηση της Alco είναι το ποσοστό της ακρίβειας στις απαντήσεις των πολιτών, που συγκεντρώνει 54% ως το βασικό ζήτημα που θέλει κυβερνητική λύση. Ακολουθεί με 17% η διαφάνεια, ενώ οι πολίτες ζητούν σε ποσοστό 15% βελτιώσεις στο ζήτημα της Υγεία από την κυβέρνηση. Ακολουθούν με 6% η καλύτερη αστυνόμευση, με 4% οι βελτιώσεις στην Παιδεία και με 3% η παράνομη μετανάστευση.

Η αίσθηση των ερωτηθέντων είναι ότι τα μέτρα «κάτι κάνουν» σημειώνει ο διευθύνων Σύμβουλος της Alco προσθέτοντας όλες τις θετικές ή σχεδόν θετικές απαντήσεις. Ωστόσο, η πλειοψηφία κρίνει κατά 61% ότι οι παροχές, οι οποίες θα αρχίσουν από το νέο έτος, δεν θα τους ωφελήσουν.

Οι παροχές αυτές καταγράφουν αλλαγές ανάλογα με το επάγγελμα των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης. Έτσι το 62% των ιδιωτικών υπαλλήλων κρίνουν πως δεν θα ωφεληθούν καθόλου, αντίστοιχα και το 63% των συνταξιούχων και το 66% των αγροτών. Χαμηλότερο ποσοστό καταγράφουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που φαίνεται να έχουν ελπίδες αν και το 56% δεν βλέπει να ωφελείται σημαντικά.

Αρκετά περιορισμένη ενσυναίσθηση από πλευράς της κυβέρνησης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά του Δεκεμβρίου του 2024. Καθόλου ικανοποιημένο δεν είναι από την απόδοση της κυβέρνησης το 56% των ερωτηθέντων, ποσοστό που παρουσίασε σημαντική αύξηση από την αντίστοιχη μέτρηση του 2024, της τάξης του 48%. Αντίθετα πτώση καταγράφει το ποσοστό που κρίνει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από την κυβέρνηση με 18% έναντι 20% το 2024.

Καθόλου δεν κατανοεί η κυβέρνηση τις ανάγκες του, θεωρεί το 55% των ερωτηθέντων, και λίγο απαντά το 25%. Αρκετά θεωρεί το 11% και μόλις 2% απαντά πολύ.

Σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι και η διεξαγωγή των επόμενων εκλογών. Πρόωρες εκλογές μέσα στο 2026, θέλει το 56% των κομμάτων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αν και μέχρι πρόσφατα ζητούσαν κυβερνητική σταθερότητα. Το 44% θέλει οι εκλογές να διεξαχθούν το 2027.

Σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, θετικά διακείμενο εμφανίζεται το 15%. Αυτό είναι μία βάση, μια αφετηρία για την έναρξη ενός νέου κόμματος καθώς ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον δημοσκοπικά φέρεται να λαμβάνει τα ποσοστά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και μεγάλο μερίδιο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ωστόσο ένα ποσοστό της τάξης του 68% θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια με το 15% να κρίνει ότι είναι μία καινούρια πρόταση.

